Elton John pourfend le Vatican pour sa position sur le mariage gai

Sir Elton John n’a vraiment pas aimé la sortie du Vatican sur le mariage gai un peu plus tôt cette semaine.

Dans celle-ci, on apprend que le Saint-Siège considère toujours l’homosexualité comme un «péché» et réaffirme l’impossibilité pour les couples de même sexe de recevoir les sacrements du mariage, réservés à «l’union indissoluble entre un homme et une femme».

Ouin.

L'artiste britannique a fait une publication sur les réseaux sociaux, lundi, dans laquelle il démontre l’hypocrisie de l'Église catholique.

«Comment le Vatican peut-il refuser de donner sa bénédiction aux mariages gais parce que c’est un “pêché” et être heureux de faire des profits après avoir investi des millions de dollars dans Rocketman, un film qui célèbre ma découverte du bonheur dans mon mariage avec David [Furnish]?» peut-on lire.

Quoi? Le Vatican qui est incohérent?

Franchement!

