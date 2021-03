Fini les sacs de plastique chez Familiprix

Partager







Familiprix abandonne les sacs de plastique à usage unique dans toutes ses succursales du Québec et du Nouveau-Brunswick, devenant la première bannière de commerce de détail en pharmacie à adopter une telle mesure.

«Ce sont près de 7,5 millions de sacs en plastique à usage unique qui ne seront plus distribués annuellement par Familiprix», souligne Bernard Godbout, vice-président, mise en marché et marketing de Familiprix.

L’entreprise invite ses clients à apporter leurs propres sacs réutilisables. Des sacs en tissu seront aussi vendus dans les succursales de la bannière.

Familiprix n'est pas la première grande chaîne à éliminer les sacs de plastique à usage unique.

IGA a effectivement retiré les sacs de plastique de ses supermarchés depuis le 1er octobre. Les clients de la chaîne doivent apporter leurs propres sacs ou encore payer 10 cents pour un sac en papier.

Interdiction des sacs à Montréal

En février 2020, un mois avant le début de la pandémie au Québec, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait annoncé que 2020 serait «la dernière année des sacs en plastique» dans la métropole.

Elle avait demandé au directeur de la Ville, Serge Lamontagne, de modifier la réglementation pour les interdire complètement sur l'île.

Or, plus d'un an plus tard, les sacs de plastique n'ont toujours pas été interdits à Montréal.

Depuis 2018, ce ne sont que «les sacs d’emplettes de plastique conventionnel d’une épaisseur inférieure à 50 microns et les sacs contenant un agent oxydant» qui sont interdits à Montréal. Cette réglementation n'a pas été modifiée.

En juin 2020, une enquête du Journal de Montréal révélait par ailleurs que la fabrication de sacs à usage unique avait bondi de 20% depuis le début de la pandémie.