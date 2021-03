Le Biodôme rouvert au public: on est allés voir comment va le moral des animaux

Partager







Les animaux du Biodôme — lequel avait dû fermer ses portes en raison de la pandémie — sont de nouveau en contact avec le public depuis quelques semaines. Ces retrouvailles leur donnent une bouffée d’air frais.

«C’est difficile de vraiment savoir ce qui se passe à l’intérieur de leur esprit!», dit Emiko Wong, employée du Biodôme de Montréal, qui a été interrompue par le cri d’un perroquet, manifestement excité de voir notre caméra.

Depuis le 8 février dernier, les visiteurs ont recommencé à déambuler dans les allées qui ont été désertes pendant plus de quatre mois. Le retour des visiteurs a-t-il perturbé la tranquillité des animaux?

«Jusqu’à maintenant, on n’a pas vu d’impacts négatifs par rapport à l’arrivée des visiteurs, assure la cheffe de division des collections vivantes, de la conservation et de la recherche. C’est plutôt le contraire, on voit un peu d’exploration, de la curiosité.»

Affluence limitée

Pour ces animaux nés en captivité, et donc relativement habitués à la présence humaine, les dernières semaines ont été l’occasion de se requinquer.

D’autant que l’affluence est contrôlée pour respecter les mesures sanitaires: 25 visiteurs peuvent entrer toutes les demi-heures, au lieu de 400 par heure, le maximum, avant la COVID-19.

«Ça fait en sorte que c’est progressif pour les animaux, il n'y a pas une grosse foule qui inonde les animaux de cris», observe Emiko Wong.

La loutre a profité de sa tranquillité

La période de solitude a été l'occasion pour certains animaux, comme la loutre, acquise peu avant la réouverture du Biodôme en août 2020, après deux ans de rénovations, de se familiariser aux humains.

«Elle était très gênée, très timide, se rappelle la cheffe de division. Elle n'était pas en mesure de sortir dans l’habitat. Là, on a refermé. On a fait un programme d'entraînement pour la stimuler à aller dans l'habitat plus souvent, à interagir avec les humains.»

À notre visite, elle n’avait aucun problème à se diriger vers la vitre à l’approche des visiteurs. Elle devrait d’ailleurs bientôt voir arriver un partenaire.

Avec la faible présence humaine des derniers mois, il a aussi fallu entraîner les perroquets aras.

«Au moins trois ou quatre fois par jour, un soigneur va passer pour les voir et va interagir [avec eux]. Ça va maintenir aussi le lien avec l’humain.»

Des minitravaux pour les manchots

Pour les manchots et les alcidés, le problème lors de la réouverture l’année passée, c’était le bruit. La fermeture a donc été l’occasion de modifier légèrement l’espace du monde polaire, qui les abrite.

«On avait noté qu’il y avait vraiment beaucoup d’écho, explique la responsable des collections vivantes. On a vu que les oiseaux trouvaient ça un peu intense. Donc, pendant la fermeture, on en a profité pour ajouter des panneaux, pour changer l’acoustique de cet endroit-là.»

Pour visiter le Biodôme, qui est complet depuis sa réouverture, il vous faudra réserver une plage horaire en ligne, prévient le personnel. Mais c'est quand le meilleur moment pour rendre visite aux locataires du Biodôme?

«J’ai toujours tendance à recommander le matin, précise Emiko Wong. On est presque seul, et les animaux commencent à s’activer, c’est plus intéressant.»

