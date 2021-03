Matt, le délogé de la semaine à Star Académie, nous fait d'excellents jeux de mimes

Partager







On a eu le plaisir de jaser avec Matt Moln lundi matin, quelques heures à peine après sa sortie de l'Académie.

Dimanche soir, c'est malheureusement lui qui a dû quitter l'Académie, après que le public eut choisi de sauver Lunou, et les professeurs, Annabel.

Comme le veut maintenant la tradition du Sac de chips, on a un peu obligé le délogé à nous chanter ses réponses. On remercie Matt, qui nous a généreusement fourni les jeux de mimes en plus!

Visionnez l'entrevue avec lui ci-haut.

De l'or, l'excellente composition que Matt a chantée pour la première fois sur scène dimanche dernier et dont il chante un extrait dans notre entrevue, est à écouter ici:

