Un marathon de speedrunning signé NoReset pour la Fondation Les Petits Rois

Fidèle à son habitude, l’association de speedrun québécoise NoReset s’associera cette semaine à une nouvelle cause, celle de la Maison Intelligente Les Petits Rois, pour une autre collecte de fonds vidéoludique.

Du 18 au 21 mars prochains, NoReset, en collaboration avec la Fondation Les Petits Rois et Loto-Québec, tiendra ainsi un marathon virtuel de speedrunning sur Twitch, mettant de l’avant pas moins de 85 joueurs. Le but pour les participants sera alors de terminer le jeu choisi le plus rapidement possible.

L’événement en ligne permettra d’amasser des dons afin de contribuer au financement de la construction de la Maison Intelligente Les Petits Rois, un projet qui vise à offrir un espace de vie connecté et stimulant à de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle modérée ou sévère.

Parmi les participants, on retrouvera notamment la joueuse professionnelle Stéphanie Harvey, alias missharvey, qui effectuera sa première speedrun en terminant Prince of Persia: The Forgotten Sands, titre auquel elle a d’ailleurs participé au développement chez Ubisoft Montréal.

C’est donc un rendez-vous à partir du jeudi 18 mars dès 15h au www.noreset.tv pour quatre journées de speedrunning aux couleurs variées, mais toutes dans le but d’encourager une excellente cause d’ici.

D’ici là, il est possible de faire un don à la Fondation Les Petits Rois en suivant ce lien.

