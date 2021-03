Disco Elysium débarquera sur PS4, PS5 et Stadia à la fin mars

Partager







Acclamé par la critique à sa sortie sur PC en 2019, Disco Elysium débarquera enfin sur consoles ce mois-ci dans une version revue, alors que le titre sortira sur PS4, PS5 et Google Stadia le 30 mars prochain.

Intitulée Disco Elysium: The Final Cut, la nouvelle édition du RPG inclura désormais un doublage complet, plusieurs nouvelles langues, comme le français, de nouvelles quêtes politiques et une meilleure jouabilité, dont la prise en charge complète du jeu avec une manette et une plus grande personnalisation des contrôles.

Par ailleurs, les joueurs sur PS5 bénéficieront également d’une résolution 4K avec une fréquence d’affichage de 60 images par seconde.

Notons que ces améliorations seront aussi ajoutées gratuitement aux versions PC et Mac de celles et ceux qui possèdent déjà le titre.

Rappelons que Disco Elysium: The Final Cut doit paraître sur Xbox et Switch plus tard cette année. Le développeur derrière le jeu, ZA/UM, n’a toutefois pas profité de l’occasion pour préciser une date de sortie sur les consoles de Microsoft et Nintendo.

