Les fans des Simpson sont fâchés contre un très étrange épisode récent

Partager







La populaire série Tes Simpsons existe depuis 32 saisons. C’est beaucoup de saisons ça.

• À lire aussi: Voici toutes les références à l’homosexualité dans les Simpson

Comme c’est une série animée, les personnages ne vieillissent pas.

Étant donné que la série se déroule dans un univers inspiré du nôtre (ils ont les mêmes références à la culture pop, les mêmes célébrités, les mêmes événements historiques, ainsi de suite), ça peut causer des gros maux de tête pour les auteurs de la série.

Il doivent faire appel à un dispositif littéraire appelé «floating timeline», ou, ligne du temps flottante.

Ceci fait en sorte que certains évènements qui se sont produits plus tôt dans la série ne sont plus canoniques.

Exemples.

Homer est dans la mi-trentaine (son âge varie entre 34 et 39 ans dépendant des saisons) et Marge a essentiellement le même âge que lui. Bart, Lisa et Maggie ont respectivement 10, 8 et 1 an.

Ce qui veut dire qu’en 1989, quand l’émission est apparue sur les ondes, Homer et Marge étaient des ados dans les années 70.

Dans l’épisode The Way We Was, paru en 1991, on remonte dans le temps à 1974, alors que Homer et Marge étaient tous les deux au secondaire.

Par contre, éventuellement, cette réalité n’a plus de sens dans la série.

Dans l’épisode Three Gays of the Condo de la saison 14, on dit que Bart, qui a toujours dix ans, serait né à la fin des années 70. Par contre, les références culturelles nous laissent croire que l’épisode se déroule bel et bien en 2003, l’année de sa diffusion. Hum...

Après ça, on a commencé à ajuster le passé des personnages.

That '90s Show, diffusé cinq ans plus tard, raconte le début de la relation de Marge et Homer dans les années 90, avant que Bart naisse. (Cet épisode insinue aussi que Homer a inventé le grunge, mais ça, c’est une histoire pour une autre fois).

Donc la ligne du temps s’ajuste au fur et à mesure que la série avance.

Dimanche, les fans de la série ont eu droit à un exemple frappant de ce phénomène.

Dans «Do PizzaBots Dream of Electric Guitars?», Homer doit faire face au fait que J.J. Abrams veut «ruiner son enfance» en adaptant au cinéma des personnages qu’il a déjà aimés. Dans un flashback, on peut voir notre héros alors qu’il était enfant dans les années 90. Le même Homer qui trippait sur REO Speedwagon et Starland Vocal Band est aujourd’hui un fan de hip hop.

Si on se fie à la nouvelle ligne du temps, plutôt qu’être né en 1956, Homer est né en 1982. Il aurait donc le même âge que la chanteuse Gabrielle Destroismaisons, qui avait 7 ans quand la série a débuté.

C’est compliqué tout ça.

We are just three years from Homer and Marge’s 50th high school reunion https://t.co/Iecf3FWYaF pic.twitter.com/lEyHMcyb40 — Frank Klose (@FrankKlose) March 15, 2021

Dans l’ancienne chronologie, nous serions à 3 ans du conventum de 50 ans de Homer et Marge.

Homer was now a teenager in the late 90s, meaning his hypothetical birthday is later than Bart's was at the start of the show.

Homer is now younger than Bart.

HOW LONG CAN THEY KEEP IT UP THO pic.twitter.com/Ux85l8atbF — Caleb (@NessMudkip) March 12, 2021

Dans la nouvelle chronologie, Homer est né deux ans après Bart.

Plusieurs fans de longue date de la série n’ont pas du tout apprécié l’épisode.

«La série a atteint de nouveaux sommets d’horreur existentielle», a écrit un internaute.

«Pour combien de temps encore vont-ils continuer à nous faire subir ça», en a écrit un autre.

Matt Selman, qui écrit pour la série depuis 1997, a tenté d’expliquer l’épisode aux fans fâchés.

«Alerte à la continuité: L’épisode de dimanche réinterprète la ligne du temps de façon ludique pour permettre à Homer d’être un ado au début des années 90.»

Continuity Alert: Sunday's @TheSimpsons playfully re-interprets the show's timeline to allow Homer to be a teenager in the early '90s — The Simpsons is a 32-year-old series where the characters do not age, so the "canon" must be elastic / contradictory / silly. pic.twitter.com/GTOpOHUa0w — Matt Selman (@mattselman) March 14, 2021

«Les Simpson existe depuis 32 ans et les personnages ne vieillissent pas, donc nous devons permettre au canon d’être élastique, contradictoire, ridicule», a-t-il ajouté.

«Ceci ne veut pas dire que vos moments préférés des Simpson ne se sont jamais produits. Rien de ceci ne s’est produit. Tout est inventé. Chaque épisode est un retour à la case départ, c’est la seule façon que ça peut avoir du sens.»

Essaie pas de nous expliquer les Simpson, Matt. Ce n’est pas parce que tu travailles pour eux depuis presque un quart de siècle que tu connais plus ça que nous.

Aussi sur le Sac:

s

s