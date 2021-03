15 beaux modèles de bikini à se procurer en prévision de l'été

Partager







Bien que le printemps ne soit pas encore arrivé, plusieurs marques nous proposent des collections de maillots qui nous donnent hâte à l’été!

On vous présente 3 tendances phares et 15 bikinis à magasiner, question de rêver, un peu, au chaud soleil de l’été.

Le bikini à balconnet

Continuant sur sa lancée des deux dernières années, le bikini avec balconnet est toujours aussi tendance. Il supporte les plus fortes poitrines et donne un petit coup de pep à celles qui sont moins garnies. Agrémenté d’un bas à taille haute et de bijoux dorés, il donne un look immédiatement stylé!

1. Haut balconnet style broderie anglaise chez Simons - 65$

2. Haut de bikini texturé chez Ardène - 11$

3. Haut bandeau à balconnet chez Zara - 30$

4. Haut balconnet à effet satiné chez Simons - 25$

5. Haut à balconnet beige chez Old Navy - 31$

via Old Navy

Les imprimés Y2K

Paris Hilton, Nicole Richie, Britney Spears et Lindsay Lohan sont nos icônes de style en 2021! Imprimés féminins fleuris, paillettes et couleurs pastel: on se replonge dans les années 2000 cet été. That’s hot!

6. Haut de bikini effet tie-dye en triangle chez PrettyLittleThing - 20$

via PrettyLittleThing

7. Deux pièces à fleurs minimalistes chez Simons - 20$ le haut et 20$ le bas

via simons

8. Bikini tropical chez Boohoo - 20$ pour le haut et 20$ pour le bas

9. Haut de bikini zébré chez Old Navy - 31$

10. Bikini effet acide chez PrettyLittleThing - 18$ le haut et 15$ le bas

via prettylittlething

Le bikini minimaliste

Le micro-triangle et micro-thong est nécessairement l’une des tendances les plus audacieuses de 2021. On est fière de notre corps et on le montre en choisissant le moins de tissu possible!

11. Haut de bikini triangle simple chez H&M - 20$

via h&m

12. Haut triangle à fioritures chez Old Navy - 30$

13. Bikini triangle basic chez Ardène - 5$ pour le haut et 5$ pour le bas

14. Bikini brésilien Shikini sur Amazon.ca (18 couleurs) 30$

via amazon

15. Bikini triangle et thong (8 couleurs) chez PrettyLittleThing - Haut 9$ et bas 8$

via PrettyLittleThing

