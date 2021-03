Nos suggestions culturelles de cette semaine

Partager







Un balado qui explore un crime troublant commis à Malibu, une expo photo virtuelle qui met en lumière des tabous culturels, la musique réconfortante des Cowboys Fringants et d’Émile Bilodeau... nos suggestions culturelles vous feront vivre plein d’émotions cette semaine!

Les nuits de Repentigny, le nouvel album des Cowboys Fringants

Après le gros succès de leur chanson L’Amérique pleure, les Cowboys Fringants sont de retour en force avec leur nouvel album Les nuits de Repentigny. Ces «retailles» de studio prises de diverses époques s’écoutent comme on mange un bon touski ; ça donne un bouillon musical plein d’humour et de soleil qui fait rire et danser!

À écouter gratuitement sur les plateformes d’écoute.

Un concert d’Émile Bilodeau avec une entrevue pré-show signée 24 heures

Avis aux fans d’Émile Bilodeau : un concert gratuit sera diffusé en ligne jeudi, précédé d’une entrevue vidéo signée 24 heures. La prestation captée live l’hiver dernier dans le cadre du festival Noël dans le parc signera la fin de la tournée Grandeur mature.

Dès 20 heures jeudi sur Facebook.

Interconnectés, un spectacle de magie numérique interactif avec Luc Langevin

Si vos «Zoom party» ont perdu de leur éclat, on vous conseille Interconnectés, le nouveau spectacle interactif de magie de l’illusionniste Luc Langevin. Pendant 75 minutes, vous pourrez expérimenter différents tours uniques directement sur internet.

Vendredi à 20h et dimanche à 15h.

Billets réguliers au coût de 25$ plus taxes en vente sur luclangevin.com.

Lost Hills, un balado sur un crime survenu à Malibu

Les amateurs de true crime et de camping seront comblés (et troublés) par Lost Hill, une nouvelle série balado animée par la journaliste américaine du New Yorker, Dana Goodyear. Elle y enquête sur différentes fusillades survenues dans le Malibu Creek State Park, dont le meurtre tragique de Tristan Beaudette, tué le 22 juin 2018 pendant qu’il campait avec ses filles.

À écouter sur les plateformes de baladodiffusion.

Hchouma : une exposition photo virtuelle sur la honte dans le monde arabophone

Dans une vingtaine de portraits virtuels comprenant témoignages et photos, le photographe montréalais Hamza Abouelouafaa présente Hchouma, une exposition dont le nom difficile à traduire signifie «honte» ou «scandale» pour la diaspora arabe et maghrébine. Tabous, pudeurs, codes sociaux, non-dits : Hchouma offre une réflexion ouverte pleine de beauté et d’humanité à travers le regard de personnages authentiques.

À voir en ligne sur hchouma.net.