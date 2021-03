Saviez-vous que Luc Plamondon avait écrit «Le blues du businessman» en ayant en tête Gerry Boulet comme interprète?

Partager







Tout le monde, au Québec, connaît la chanson «Le blues du businessman» issue de l’opéra-rock Starmania.



L’interprète original de ce grand classique est bien sûr Claude Dubois, mais il est étonnant d’apprendre que lorsque Luc Plamondon en a écrit les paroles, il avait plutôt en tête un rockeur farouche du nom de Gerry Boulet.

C’est en effet ce que révèle Marc Desjardins (qui a écrit certains des textes sur les derniers albums d’Offenbach parus en 1983 et 1985) dans le balado Gerry Boulet, animal musical, disponible sur QUB musique.

Dans le troisième volet de cette fascinante série, Desjardins explique ceci:

«Quand Luc a écrit Starmania, dans sa tête à lui, le businessman, y fallait que ce soit Gerry. Il le voyait dans sa soupe! Y’en rêvait! Il voulait écrire pour c’te voix-là! Il voulait lui bâtir une carrière et tout, là. Y’a proposé à Gerry «Le blues du businessman». Gerry l’a vraiment envoyé chier! Et Luc a été blessé pour le restant de ses jours, à cause de ça.»



Et pourquoi, selon vous, Gerry a-t-il refusé avec autant de véhémence la proposition de Plamondon?

C’est Pierre Huet, parolier principal de Beau Dommage mais aussi de quelques succès d’Offenbach, qui apporte un éclairage là-dessus.

Le problème selon lui, «c’était la phrase “J’aurais voulu être un artiste” qui l’insultait. Tsé...”Je SUIS un artiste”...”Jamais je chanterai ça”», relate-t-il, en jouant le rôle du Gerry effarouché et stupéfait de voir son statut d’artiste mis en doute.

Comme le dit l’animateur du balado Dominic Tardif, c’est spécial de s’imaginer Gerry Boulet, avec sa voix si puissante, en train de chanter l’immense «Le blues du businessman».

À moins que dans un univers parallèle...

