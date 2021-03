Voici le montant requis pour une mise de fonds dans chaque région du Québec

Partager







C'est un secret pour personne: acheter une maison à Montréal, ce n’est pas la même game qu’en Gaspésie. Avec des prix qui varient autant (et des vies professionnelles de plus en plus mobiles), c’est légitime de se demander où on devrait acheter.

Évidemment, ça dépend d’un paquet de facteurs, mais voici quelques pistes pour orienter vos réflexions. Vous trouverez aussi à la fin de ce texte une liste du montant médian requis pour faire une mise de fonds sur une maison pour chaque région du Québec.

À Montréal, les aubaines sont... au centre-ville

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Si vous voulez habiter dans la région de Montréal, préparez-vous à sortir votre portefeuille: non seulement les prix sont élevés, mais ils augmentent vite (18% au dernier trimestre). Et c'est encore plus vrai en banlieue!

C'est quoi le bon spot pour investir en 2021 dans la métropole?

«Je crois que les meilleures affaires se trouvent en ce moment au centre-ville de Montréal, mais si ça ne cadre pas avec ses besoins, ça ne sert à rien», lance Daniel Germain, chroniqueur en finances personnelles.

C’est vrai qu’acheter un condo au centre-ville de Montréal pour l’habiter parce qu’on en trouve un à bon prix, ce n’est pas un bon move si on n'a pas d'intérêt à vivre à deux pas des tours de bureaux, loin des épiceries de quartier et des parcs.

Reste que si vous avez toujours voulu investir au centre-ville, c’est le moment ou jamais de vous lancer dans l’aventure: c’est l’un des seuls endroits dans la province où l’offre et la demande s’équilibrent.

Attention à la surenchère en région

Avec la pandémie et le télétravail, qui pousse des urbains à s’exiler, les prix ont grimpé rapidement dans des régions plus éloignées qui demeurent à une distance de route raisonnable de Montréal, comme les Laurentides ou l’Estrie, ce qui crée de la surenchère.

«C’est la folie pure. Le prix affiché [dans l’annonce] est souvent dépassé de 25 à 30%, c’est assez spectaculaire», explique Charles Brant, directeur de l’analyse du marché pour l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

Il rappelle que la mode du télétravail ne se maintiendra peut-être pas: si vous pouvez patienter un peu, ça peut valoir la peine d’attendre que les prix redescendent avant d’acheter dans une région en forte augmentation.

Pensez à la mise de fonds

Évidemment, pour choisir la région dans laquelle on achète, il faut avoir la mise de fonds correspondante.

Pour vous donner une idée de ce que ça représente, on a calculé le prix de la mise de fonds requise pour chacune des régions du Québec, en se basant sur la valeur médiane d'une maison unifamiliale au dernier trimestre de 2020, selon les données compilées par Centris.

On vous indique aussi le prix médian pour une maison unifamiliale, ainsi que l'augmentation de prix par rapport au même trimestre en 2019.

Voici les résultats :

Montréal (l’île)

Prix médian: 630 000$ (18%)

5%: 31 500$

20%: 126 000$

Montréal (Rive-Nord)

Prix médian: 366 449$ (26%)

5%: 18 322$

20%: 73 290$

Montréal (Rive-Sud)

Prix médian: 436 500$ (23%)

5%: 21 825$

20%: 87 300$

Montréal (Vaudreuil-Soulanges)

Prix médian: 430 250$ (24%)

5%: 21 512$

20%: 86 050$

*

Laval

Prix médian: 435 000$ (19%)

5%: 21 750$

20%: 87 000$

Lanaudière

Prix médian: 320 000$ (28%)

5%: 16 000$

20%: 64 000$

Montérégie

Prix médian: 385 000$ (25%)

5%: 19 250$

20%: 77 000$

Laurentides

Prix médian: 345 000$ (30%)

5%: 17 250$

20%: 69 000$

*

Québec (agglomération)

Prix médian: 280 000$ (6%)

5%: 14 000$

20%: 56 000$

Québec (périphérie nord)

Prix médian: 330 000$ (19%)

5%: 16 500$

20%: 66 000$

Québec (Rive-Sud)

Prix médian: 262 000$ (11%)

5%: 13 100$

20%: 52 400$

Charlevoix

Prix médian: 209 000$ (19%)

5%: 10 450$

20%: 41 800$

*

Estrie

Prix médian: 250 000$ (24%)

5%: 12 500$

20%: 50 000$

Centre-du-Québec

Prix médian: 197 000$ (22%)

5%: 9850$

20%: 39 400$

Mauricie

Prix médian: 166 900$ (13%)

5%: 8345$

20%: 33 380$

Chaudière-Appalaches

Prix médian: 208 750$ (9%)

5%: 10 437$

20%: 41 750$

*

Outaouais

Prix médian: 10 000$ (22%)

5%: 15 500$

20%: 62 000$

Abitibi-Témiscamingue

Prix médian: 230 000$ (10%).

5%: 11 500$

20%: 46 000$

Côte-Nord

Prix médian: 145 000$ (5%)

5%: 7250$

20%: 29 000$

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Prix médian: 175 000$ (15%)

5%: 8750$

20%: 35 000$

*

Bas-Saint-Laurent

Prix médian: 166 250$ (14%)

5%: 8312$

20%: 33 250$

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Prix médian: 137 000$ (3%)

5%: 6850$

20%: 27 400$

Nord-du-Québec

Prix médian: 155 750$ (34%)

5%: 7787$

20%: 31 150$

*

Province de Québec

Prix médian: 328 000$ (23%)

5%: 16 400$

20%: 65 600$

- Avec Anne-Sophie Roy