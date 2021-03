Xbox Live Gold, Game Pass et Game Pass Ultimate: lequel choisir selon vos besoins [GUIDE]

Partager







Entre Game Pass, Game Pass Ultimate et Xbox Live Gold, lequel est le plus avantageux? Pèse sur Start s’est penché sur la question pour que vous n’ayez plus à vous interroger au moment de choisir un abonnement avec Microsoft.

On le dit souvent: Game Pass est l’un des meilleurs services d’abonnements mensuels pour les gameurs. Avec ses accès à une centaine de titres de qualité, les ajouts constants à la ludothèque et des rabais exclusifs aux membres, la Game Pass est certainement très attrayante.

Toutefois, si vous voulez sauver quelques sous ou vous désirez avoir plus de contenu pour votre abonnement, choisir entre Xbox Live, Game Pass et Game Pass Ultimate peut être un casse-tête. On a donc disséqué chaque abonnement pour mieux vous aiguiller dans votre décision.

Game Pass pour PC - 11,99$ par mois

Accès à plus de 100 jeux PC ;

; Accès aux nouveaux titres ajoutés;

Accès aux titres Xbox Game Studios au lancement de ceux-ci;

Rabais et offres exclusifs aux membres.

Game Pass pour Xbox - 11,99$ par mois

Accès à plus de 100 jeux Xbox ;

; Accès aux nouveaux titres ajoutés;

Accès aux titres Xbox Game Studios au lancement de ceux-ci;

Rabais et offres exclusifs aux membres.

Xbox Live Gold - 11,99$ par mois

Accès multijoueur sur les jeux de console;

Aubaines réservés aux membres Xbox Live Gold;

Possibilité de télécharger les jeux gratuits Xbox Live Gold (annoncés à chaque début de mois).

Il est important de noter que la Game Pass Xbox ne donne pas accès au multijoueur pour les jeux sur console Xbox. Il faut être abonné à Xbox Live Gold ou à la Game Pass Ultimate pour pouvoir jouer en ligne sur votre console.

Game Pass Ultimate - 16,99$ par mois

Tous les avantages Game Pass Xbox et PC sont compris dans la Game Pass Utlimate, plus:

Accès multijoueur sur les jeux de console;

Aubaines réservés aux membres Xbox Live Gold;

Possibilité de télécharger les jeux gratuits Xbox Live Gold (annoncés à chaque début de mois);

Avantages gratuits exclusifs, notamment du contenu dans les jeux et des offres de partenaires;

Possibilité de jouer à des jeux sur votre appareil intelligent et votre tablette depuis le nuage (encore en phase bêta);

Un abonnement EA Play inclus, qui comprend: accès à la bibliothèque de certains titres d’Electronic Arts, des récompenses exclusives et du contenu réservé aux membres.

Quelle option est la plus avantageuse?

Si vous êtes un joueur PC, que vous ne possédez pas de console Xbox One ou Xbox Series X/S, et que la ludothèque d’Electronic Arts ne vous intéresse pas, la Game Pass PC normale est une excellente option à petit prix. Vous n’aurez toutefois pas accès à des aubaines et avantages ou éditions spéciales exclusives à la passe Ultimate.

Toutefois, la Game Pass Ultimate est l’option la plus avantageuse si vous êtes également un joueur Xbox.

En plus d’avoir les mêmes avantages que la Game Pass qui coûte 11,99$ par mois, elle comprend les options de Xbox Live Gold, qui coûte 11,99$ par mois à lui seul et qui donne notamment 2 à 4 jeux gratuits par mois. Il ne faut pas oublier l’abonnement EA Play compris, qui coûte normalement 4,99$ par mois. Il faut toutefois noter que les jeux gratuits Xbox Live Gold sont offerts seulement sur console. Tous ces services ont une valeur de 28,97$, et il n’en coûtera que 16,99$ par mois grâce à la Game Pass Ultimate.

Pour vous abonner, rendez-vous sur le site de Xbox.

