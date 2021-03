Cassandra Bouchard sort une vidéo touchante où ses abonnés dévoilent leurs complexes

Partager







La grande sœur de YouTube, Cassandra Bouchard, a de nouveau frappé fort avec une vidéo touchante dans laquelle elle laisse la place à ses abonnés.

Cassandra, toujours transparente sur les réseaux sociaux, parle souvent sur ses plateformes de complexes. Récemment, elle a parlé en toute transparence de son poids par exemple.

Elle avait d’ailleurs partagé en novembre 2019 une vidéo intitulée Être vulnérable dans laquelle elle et 25 influenceurs partageaient ce qui les rendait vulnérable.

Tout ceci lui a donné l’idée de donner sa voix à ses abonnés pour qu'eux aussi puissent dévoiler au grand jour leurs complexes.

Capture d'écran Youtube (Sarah, 22 ans)

En écoutant la vidéo, on peut entendre une foule de témoignages touchants. Les gens sont complexés par leur poids, leur pilosité, leurs dents, certaines parties de leurs corps, etc.

Certains vivent même avec des maladies qui leurs créent des différences physiques qui leurs causent des complexes.

D’autres se sont confiés sur leurs peurs et leurs angoisses, soit la crainte de ne pas être assez, des phobies qui limitent leurs interactions sociales, l’anxiété liée à l’abandon, et la liste continue.

En écoutant les témoignages, et en lisant les commentaires, on réalise tout le bien que cela fait de réaliser qu’on est pas seuls à se sentir comme ça. Le résultat est très touchant, authentique et vulnérable.

Cassandra s’est dite extrêmement choyée et touchée d’avoir pu offrir sa plateforme à ses abonnés. Elle termine cependant sa vidéo en nous faisant remarquer qu'un seul homme a participé a sa vidéo. Elle encourage donc ceux-ci à se mettre à nu et à parler plus ouvertement de leurs complexes.

Voyez la vidéo complète juste ici, mais n’oubliez pas votre boîte de mouchoirs!

