Cette huile de ricin pour faire pousser les cils et sourcils fait fureur sur Amazon

L’huile de ricin, aussi appelée huile de castor, est un ingrédient qui peut faire des miracles pour la pousse des poils. En voici une qui fait l’unanimité auprès des acheteurs!

Ces temps-ci, la tendance est aux longs cils et aux sourcils fournis, mais ceci n’est pas donné naturellement à tout le monde! Plusieurs personnes aimeraient obtenir ce look sans avoir à utiliser des faux cils ou du maquillage pour remplir leurs sourcils.

Vous avez probablement déjà entendu parler de l’huile de ricin. Elle est connue pour ses propriétés nourrissantes, celle-ci étant bourrée d'omégas 3, d’acides gras et de vitamines.

Contrairement à ce que son surnom «huile de castor» laisse entendre, elle ne provient pas du tout de l’animal. Le ricin (castor en anglais) est en fait un arbre. Son l’huile est extraite à partir des graines.

Sur Amazon, l’huile de ricin biologique de la marque Ecla fait fureur.

Huile de ricin biologique pressée à froid de Ecla Skincare, 18$ sur Amazon

Avec près de 5000 évaluations positives, elle est au sommet des meilleurs vendeurs avec raison! En lisant les commentaires, on peut lire une foule de témoignages de personnes qui ont remarqué une différence marquante dans la densité et la longueur de leurs cils et sourcils en l’utilisant de façon régulière.

Il faut par contre s’armer de patience puisque cela peut prendre deux mois avant de voir des résultats.

On l’applique au coucher avec la petite brosse fournie avec la bouteille. Le lendemain matin, on prend le temps de bien rincer, puisque cela peut être assez gras. Vous pouvez aussi la mélanger avec une autre huile (amande ou noix de coco par exemple) pour rendre la texture plus légère et l'odeur plus agréable.

Bien qu’aucune étude scientifique ne prouve que l’huile de ricin peut faire pousser les poils, elle contient de l’acide ricinoléique qui, elle, est prouvée comme favorisant la pousse de cheveux. De plus, les vitamines et acides gras hydratant et fortifient les poils qui existent déjà, donc cela ne peut faire que du bien!

Procurez-vous l’huile de ricin Ecla juste ici.

