Discrimination au logement: «François Tremblay» obtient plus de réponses que «Pacôme N'Diaye»

Partager







Acheter une propriété en 2021, c'est pas facile, mais louer non plus: il faut mettre beaucoup d'énergie pour trouver un appartement, et ça peut être encore plus dur pour les personnes racisées.

• À lire aussi: «Personnes avec embonpoint et minorités visibles, svp, s’abstenir!»

Selon des témoignages de locataires ainsi qu'une expérience que l'on a faite, certains propriétaires ne se gênent pas pour discriminer les locataires selon leur origine, même si c'est illégal.

Test avec trois candidatures

On a essayé de mesurer la discrimination lors de l’étape 1 de l’accès au logement: le premier contact avec le propriétaire. On a envoyé plus de 170 candidatures à des annonces pour des appartements sur Kijiji à Montréal, Québec et Trois-Rivières.

• À lire aussi: Voici le montant requis pour une mise de fonds dans chaque région

• À lire aussi: Les Montréalais invités à garder leur logement

Les candidatures provenaient de trois profils aux caractéristiques similaires, mais avec des noms renvoyant à des origines différentes : François Tremblay, Pacôme N’Diaye et Dounia Zounji.

«François Tremblay» plus populaire

Avec le compte de François Tremblay, nous avons obtenu un taux de réponse de 71 %. Avec Pacôme N’Diaye, 63,9 %, et avec Dounia Zounji, 58 %. Ces différences donnent un aperçu de la réceptivité des propriétaires à la première étape d’une recherche de logement.

Ces résultats n’étonnent pas les organismes de défense des locataires. «Ça confirme ce que je sens sur le terrain», réagit la porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), Marjolaine Deneault.

Son collectif récolte chaque année plusieurs dizaines de témoignages en ce sens. «C’est juste la pointe de l’iceberg», selon elle.

Des recours existent

Peu de plaintes sont pourtant déposées, par manque de temps ou de connaissances, selon les défenseurs des locataires.

Depuis avril 2017, la Commission des droits et des personnes et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a recensé 123 demandes.

Avec son «traitement initial rapide», l’organisme tente une approche auprès du propriétaire visé, avec «un bon taux de succès» selon son président, Philippe-André Tessier.

«Ma propriétaire refuse les Arabes et les Noirs»

Une résidente du Grand Montréal raconte avoir été témoin du racisme de la propriétaire de l’immeuble où elle habite depuis qu’elle veut transférer son bail. « [La propriétaire] refuse les personnes arabes, les Noirs. Elle ne se cache pas du tout », décrit la locataire qui s’est confiée à nous sous le couvert de l’anonymat, par crainte de représailles.

À cause de cela, dit-elle, elle a de la misère à trouver un repreneur.

• À lire aussi: Ce vieux garage décrépit est mis en vente pour 729 000$ à Toronto

• À lire aussi: Des locataires montréalais évacués d'urgence disent vivre un calvaire depuis un an

Dans d’autres cas, la discrimination est plus subtile et donc difficile à prouver, selon le directeur général du Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement (ROMEL), Mazen Houdeib.

«Quand un propriétaire appelle, on lui dit “on va vous envoyer une famille”. lls disent oui. Et quand les gens arrivent pour visiter, ils disent que l’appartement est loué.»

Du côté des propriétaires et des agences immobilières, on assure sensibiliser les professionnels du secteur à ces questions, selon ce qu’a répondu au 24 heures l’Association des propriétaires du Québec et l’Organisme d’autorégulation des courtiers immobiliers du Québec.

Visiter accompagné

Alors, quelles sont les solutions? Le RCLALQ recommande de visiter un logement accompagné, pour avoir un témoin en cas de dépôt de plainte. Le ROMEL tente quant à lui de faire l’entremise entre des propriétaires, qu’il sensibilise à la question, et les locataires.

«Ça contribue à diminuer la discrimination, même si on ne peut pas espérer qu’elle va disparaître», explique M.Houdeib, fataliste.

Des vidéos qui pourraient aussi vous intéresser

s

s