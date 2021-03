Le vaccin AstraZeneca «sûr et efficace»: ce qu’il faut savoir

Partager







Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est «sûr et efficace» et «n’est pas associé» à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé jeudi l’Agence européenne des médicaments (EMA). Retour sur la controverse entourant le vaccin.

• À lire aussi: Pas de panique avecc les effets secondaires liés aux vaccins

Ce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a dit

Un vaccin «sûr et efficace»

«Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire: il s’agit d’un vaccin sûr et efficace», a déclaré la directrice générale de l’EMA, Emer Cooke, lors d’une visioconférence.

AFP

«Ses avantages dans la protection des personnes contre la COVID-19, avec les risques associés de décès et d’hospitalisation, l’emportent sur les risques possibles», a ajouté Mme Cooke.

Pas de risque plus élevé de caillots sanguins

Le régulateur européen, basé à Amsterdam, «a également conclu que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques ou de caillots sanguins», a précisé la directrice.

AFP

L’EMA n’est toutefois pas en mesure d’«exclure définitivement» un lien entre le vaccin élaboré par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et des troubles de la coagulation rares.

Une meilleure sensibilisation aux risques potentiels

«Sur la base des preuves disponibles, et après des jours d’analyse approfondie» des données, «nous ne pouvons toujours pas exclure définitivement un lien entre ces cas et le vaccin», a souligné Mme Cooke.

Le comité de sécurité de l’EMA a donc recommandé «de sensibiliser à ces risques potentiels et de s’assurer qu’ils sont inclus dans les informations sur le produit».

Le comité de sécurité conseille également «d’attirer l’attention sur ces éventuelles maladies rares et de fournir des informations aux professionnels de santé et aux personnes vaccinées pour aider à arrêter et atténuer tout éventuel effet secondaire», a déclaré Mme Cooke.

L’EMA lancera aussi des «enquêtes supplémentaires pour en savoir plus sur ces cas rares», a-t-elle ajouté, affirmant cependant: «Si c’était moi, je me ferais vacciner demain».

Reprise de la vaccination en Italie

L’Italie reprendra vendredi son programme de vaccination contre l’épidémie de COVID-19 avec les sérums AstraZeneca, a annoncé jeudi le premier ministre Mario Draghi.

«Le gouvernement italien accueille avec satisfaction les déclarations de l’EMA. L’administration du vaccin AstraZeneca reprendra dès demain», a déclaré M. Draghi dans un communiqué.

1,5 million de doses d’AstraZeneca au Canada

Justin Trudeau et François Legault ont tenu à rassurer la population sur la sécurité des vaccins d’AstraZeneca.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

François Legault a assuré que la Santé publique faisait un suivi «d’heure en heure» sur la question et que pour l’instant, rien ne permettait de croire que le vaccin n’était pas sécuritaire.

Les États-Unis pourraient d'ailleurs «prêter» 1,5 million de doses du vaccin d’AstraZeneca au Canada. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) n’ont toujours pas approuvé le vaccin d’AstraZeneca au pays. Il s’agit donc de doses qui sont toujours entreposées depuis un certain temps, mais qui n’ont toujours pas reçu le feu vert des autorités américaines pour être utilisées.

Son utilisation suspendue dans une quinzaine de pays

Une quinzaine de pays, dont l’Allemagne et la France, ont suspendu par précaution l’utilisation de ce vaccin, après le signalement d’effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.

- Avec l'Agence QMI