L’entreprise montréalaise Cozey lance un divan sectionnel en boîte à se faire livrer

On a tous déjà vécu l’enfer de déménager un divan dans une minuscule cage d’escalier à Montréal. Cette expérience est comme un rite de passage à la vie montréalaise.

Par chance, il existe maintenant l’entreprise locale Cozey qui propose un divan en boîte dont l’assemblage est hyper facile.

Forte de ses huit premiers mois d’activités, l’entreprise innove encore en dévoilant deux nouveaux modules qui permettent maintenant aux clients de faire de leur divan en boîte un sectionnel!

Les deux modules qui s’ajoutent à la collection sont la chaise longue et le coin. Ils sont disponibles dans les quatre couleurs déjà existantes et coûtent 465$ et 470$ respectivement.

Vous pouvez dès maintenant commander en ligne un divan sectionnel en boîte avec la configuration et le nombre de sièges qui fonctionnent avec votre espace. Si vous avez déjà un divan Cozey, vous pouvez aussi commander seulement un coin ou une chaise longue pour ajouter à votre mobilier.

Vous pourriez recevoir votre divan aussi rapidement que 1 à 2 jours après avoir passé votre commande selon la province et la ville que vous habitez. À noter que la livraison est gratuite!

Cozey est une belle entreprise d’ici à découvrir et à encourager si vous êtes à la recherche du divan parfait!

