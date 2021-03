Montréal souhaite le retour des travailleurs et des touristes dès cet été

Partager







La Ville de Montréal espère ramener les touristes et les travailleurs sur l’île grâce à une panoplie de mesures pour dynamiser le centre-ville.

Mercredi, le gouvernement du Québec a octroyé 25 millions $ pour relancer les activités économiques et culturelles de la métropole. Au lendemain de cette annonce, la mairesse de Montréal Valérie Plante a détaillé son plan de relance, avec lequel elle espère convaincre la population de visiter de nouveau le centre-ville.

«Pour réussir une relance, plusieurs éléments doivent être mis en place. Mais le premier, ce n’est pas compliqué, c’est de ramener du monde», s’est exclamée Mme Plante, voyant avec optimiste l’arrivée du printemps et l’accélération de la campagne de vaccination pour amorcer cette relance.

Ainsi, trois millions $ seront versés aux festivals et au secteur des arts du cirque pour leur permettre de diffuser et d'offrir un contenu culturel varié au cours de l'été. Le Partenariat du Quartier des spectacles et Montréal centre-ville recevront aussi trois millions $ pour proposer des aménagements et de l'animation.

Après une année très difficile pour les restaurants, Montréal va investir deux millions $ pour une vaste campagne menée par Tourisme Montréal visant à appuyer le secteur de la restauration.

À cela s’ajoute une baisse du prix des permis de terrasses, que Montréal va limiter à 50 $ pour une deuxième année consécutive.

En tout, c’est près de quatre millions de dollars qui vont être investis pour soutenir non seulement les restaurateurs du centre-ville, mais aussi les différents commerces qui ont souffert de l’absence des travailleurs et des touristes dans la dernière année.

Le retour des travailleurs souhaité

Mme Plante a aussi mentionné travailler avec la Santé publique de Montréal sur un plan pour un retour progressif des travailleurs dans les tours de bureaux de la métropole au cours des prochaines semaines.

Une enveloppe de deux millions $ servira à transformer les espaces de travail pour les adapter aux nouvelles mesures sanitaires, à créer des espaces de coworking extérieurs et aussi à aider les start-ups à s'installer au centre-ville et à aménager leurs locaux selon leurs besoins.

Enfin, deux millions $ sont prévus pour soutenir et revitaliser le Quartier chinois, qui a grandement souffert de la pandémie.