Patrick Huard explique le racisme systémique à Ian Lafrenière

Partager







Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, était de passage à l’émission La Tour, mardi, pour parler d’inégalités et de racisme envers les communautés autochtones.

• À lire aussi: Will Smith n’a jamais croisé de racistes intelligents

• À lire aussi: Liste supprimée: voici les livres recommandés par François Legault

Animée par Patrick Huard, la discussion a inévitablement migré vers le sujet du racisme systémique.

Rappelons que le gouvernement de François Legault refuse encore à ce jour de reconnaître le caractère systémique du racisme au Québec.

«Ce que l’on veut faire, c’est s’attaquer au racisme, s’attaquer aux gens qui sont racistes. Si on part sur un débat de sémantique, on n’avance pas», a déclaré le député de Vachon.

C’est à ce moment que l’animateur Patrick Huard a expliqué sa vision du racisme systémique à M. Lafrenière.

«Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas changer les racistes dans leur sous-sol derrière leur clavier. Le seul racisme auquel vous avez le pouvoir de vous attaquer, c’est celui du système [...] Ce n’est pas que c’est le système qui l’a créé. C’est que, historiquement, il s’est encastré partout, dont dans le système», a-t-il soutenu.

«Le mieux que l’on puisse faire, c’est l’enlever [le racisme] de tout ça [le système] en premier», a ajouté Huard.

Pour lui, il faut s’assurer que ce racisme disparaisse du système de santé et du système d’éducation.

«Ça s’appelle des systèmes. On le dit que c’est défaillant en éducation et en santé, puis on va dire que ce n’est pas dans le système? C’est jouer sur les mots pour rien», a affirmé l’animateur.

L'ex-présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada, Michèle Audette, et le rappeur Quentin Condo étaient également présents sur le plateau pour participer au débat.

L’émission La Tour est diffusée le mardi, à 19h, sur les ondes de TVA. Elle est également disponible sur TVA+.

Ailleurs dans le Sac de chips:

s

s