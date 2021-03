PS5: Sony dévoile sa prochaine manette PlayStation VR

Partager







Un peu moins d’un mois après avoir annoncé qu’elle travaillait sur un nouveau système de réalité virtuelle pour la PS5, Sony a continué de lever le voile sur le projet en présentant jeudi matin les manettes qui accompagneront le prochain PlayStation VR.

De forme sphérique, ces dernières ne sont pas sans rappeler celles d’Oculus et offriront un réel changement par rapport aux manettes lumineuses PlayStation Move qui accompagnent la génération actuelle de PS VR.

Les nouveaux contrôleurs intégreront notamment différentes technologies de la manette de la PS5, la DualSense, comme un retour haptique et des gâchettes adaptatives.

«Si vous avez déjà joué à un jeu PS5, cette tension vous rappellera celle que vous avez déjà rencontrée en appuyant sur les touches L2 et R2, par exemple pour bander un arc et décocher une flèche. Une fois appliqué à la VR, ce type de mécanique décuple l’intensité de l’expérience», peut-on lire au sujet des gâchettes dans un billet de blogue de PlayStation.

Concrètement, on retrouvera donc sur la manette de gauche «un joystick analogique, les touches triangle et carré, une touche de "prise" (L1), une touche à gâchette (L2) et la touche de création», tandis que celle de droite comprendra «un joystick analogique, les touches croix et rond, une touche de "prise" (R1), une touche à gâchette (R2) et la touche d’options».

Par ailleurs, le contrôleur pourra aussi détecter le contact des doigts du joueur, notamment le pouce, l’index et le majeur, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur un bouton quelconque.

Quant au suivi de la manette, au lieu d’utiliser une fameuse boule de lumière comme celle de la PlayStation Move, il s’opérera avec le casque VR grâce à un anneau de suivi situé au bas du contrôleur.

«Notre nouvelle manette VR s’inscrit dans notre volonté de conférer aux expériences VR des sensations de présence et d’immersion nettement plus poussées. Le résultat se fondera sur les innovations apportées par la manette sans fil DualSense, qui ont transformé le "ressenti" des jeux sur PS5 en exploitant le sens du toucher de manière inédite. Aujourd’hui, nous intégrons ces innovations aux jeux VR», a commenté sur le blogue le vice-président planification et gestion de plateforme chez PlayStation, Hideaki Nishino.

Rappelons que Sony a déjà mentionné que son nouveau système de réalité virtuelle ne sortira pas en 2021, il faudra donc se montrer patient de ce côté. Cela dit, il ne serait pas étonnant que PlayStation dévoile d’autres informations au sujet du projet au cours des prochains mois.

