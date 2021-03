Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy disponible sur les PlayStation Store et Microsoft Store avec des rabais

Partager







Pour les 25 ans de sa célèbre franchise, Square Enix a préparé un ensemble comprenant Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, en versions définitives, pour PlayStation et Xbox.

L'ensemble, comprenant les reboots de Tomb Raider est disponible sur les magasins en ligne PlayStation Store et Microsoft Store.

Les trois aventures mèneront la protagoniste de la franchise Lara Croft aux 4 coins du globe, du Japon au Pérou, en passant par la toundra froide de Sibérie, dans le but de découvrir les secrets les mieux cachés que l’Histoire a à offrir.

Vous pourrez vous procurer les trois éditions définitives des jeux, contenant aussi les DLC et les mises à jour, pour 26,79$ au lieu de 69,99$ pour un temps limité. Le rabais sera disponible jusqu'au 31 mars.

On rappelle que Square Enix a présenté plusieurs futurs projets ce jeudi et a mis la lumière sur le prochain épisode de la saga Life is Strange.

Suivez-nous sur Twitch!