8 spas où relaxer après cette année intense

Partager







Le 26 mars prochain, les spas pourront de nouveau accueillir leurs clientèles dans les bains. Une excellente nouvelle pour ceux qui ont besoin d'un petit moment de relaxation après une année de stress intense.

Enfilez donc votre plus beau maillot et partez à la découverte de ces magnifiques spas!

Voici 8 spas à travers le Québec où aller relaxer!

Que vous préfériez celui de Sherbrooke, de L’Île-des-Sœurs, de Mont-Saint-Hilaire ou encore celui situé dans le Vieux-Port de Québec, vous ne vous trompez pas en fréquentant le Strom Spa Nordique. Le look unique de chacun de ses spas vous transportera directement en Scandinavie, alors que les nombreux bains et saunas humides ou secs, eux, vous permettront de relaxer comme jamais. La bouffe y est aussi délicieuse, alors n’hésitez pas à manger une bouchée sur place.

1001, boulevard de la Forêt, Verdun

1705, rue Roy, Sherbrooke

641, chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire

515, boulevard Champlain, Québec

L’un des plus beaux spas au Canada est sans aucun doute le Nordik Spa-Nature, qui se trouve dans la charmante ville de Chelsea, en Outaouais. En plus d’être énorme, il est aussi séparé en trois sections distinctes selon l’expérience souhaitée, c’est-à-dire l’aire silencieuse, murmure ou sociale.

16, chemin Nordik, Chelsea

Le spa par excellence pour vous retrouver en pleine nature est celui de Bromont, le BALNEA. Installé en pleine forêt aux abords du lac Gale, le spa vous permet de relaxer dans ses bains, mais aussi dans de nombreuses aires de repos intérieures comme extérieures. Si vous tripez en hiver, vous vous devez d’y retourner en été ou encore mieux à l’automne, lors de la saison des couleurs.

319, chemin du lac Gale, Bromont

Förena est le petit nouveau dans la famille des spas au Québec. Située au pied du mont Saint-Bruno, la cité thermale vous plongera dans différents univers inspirés de l’Islande, de l’Allemagne et de la Russie. Chacun de ces univers vous fera découvrir différentes façons d’aborder l’expérience thermale.

250, rang des 25, Saint-Bruno-de-Montarville

Si vous avez envie d’une expérience complète de détente, un 24h de pur bonheur, c’est au Spa Eastman dans les Cantons-de-l’Est que vous devez vous rendre. En plus de profiter des bains, des saunas et de l’incroyable douche Igloo aux bruines essentielles de menthe poivrée, vous pourrez passer la nuit dans une chambre et marcher le long des magnifiques sentiers qui entourent le site.

895, chemin des Diligences, Eastman

S'il est impossible pour vous de sortir de l’île de Montréal, votre destination relaxation par excellence devrait être le Bota Bota, dans le Vieux-Port de Montréal. Ce spa aménagé dans un ancien traversier vous permettra de mettre votre cerveau à «off» et de prendre soin de votre corps tout en ayant une vue imprenable sur la ville de Montréal.

Intersection rues De la Commune et McGill à Montréal

Ce joli spa situé dans une vieille bâtisse du Vieux-Montréal est un véritable havre de paix. Les bains et les espaces détentes vous donneront l'impression d'avoir mis les pieds dans une grotte. Ceux qui voudraient s'offrir une escapade hors de la ville pourront découvrir le Spa Scandinave qui se trouve au Mont-Tremblant.

71, de la Commune Ouest, Montréal

4280, Montée Ryan, Mont-Tremblant

Offrez-vous un moment de détente à ce sublime spa nordique situé près de Québec. Vous pourrez y profiter pleinement de la nature, vous faire masser et manger une bouchée au café du spa.

339, rue de Genève, Québec



Bonne détente!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s