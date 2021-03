Au tour de Gotham Knights d’être repoussé à 2022

Partager







Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui s’attendaient à rejoindre bientôt Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood dans une nouvelle aventure: Gotham Knights, développé par WB Games Montréal, ne sortira finalement pas en 2021.

Le jeu d’action-aventure au monde ouvert rejoint ainsi la déjà trop longue liste de titres initialement annoncés pour cette année, mais repoussés en 2022.

Dans une annonce sur Twitter, l’équipe derrière le projet dit vouloir donner plus de temps au développement afin de «livrer la meilleure expérience possible aux joueurs». On promet également dans la courte déclaration d’en dévoiler davantage au sujet du jeu «dans les mois à venir».

Gotham Knights avait été annoncé en août dernier lors de l’événement virtuel DC FanDome et doit paraître sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Le titre, qui pourra être joué à deux en mode coopératif, mettra en scène un Gotham où Bruce Wayne n’est plus et où on incarnera pas moins de quatre personnages différents, soit Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood.

Rappelons que Gotham Knights est loin d’être le seul jeu qui a été reporté à 2022 en ce début d’année. Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy et The Lord of the Rings: Gollum, notamment, ont également subi le même sort.

