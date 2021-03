Instagram préparerait une version de son application pour les moins de 13 ans

Partager







Les dirigeants du populaire réseau social Instagram seraient en train d'élaborer une version pour les moins de 13 ans, selon une note interne obtenue par BuzzFeed News.

Pour l'instant, une politique d'entreprise interdit les enfants de moins de 13 ans de se créer un compte Instagram -- même si cette réglementation n'est pas très difficile à contourner.

«Nous allons créer un nouveau pilier jeunesse pour nous concentrer sur deux choses: accélérer notre travail d'intégrité et de confidentialité pour assurer l'expérience la plus sûre possible pour les adolescents et créer une version d'Instagram qui permet aux personnes sous l'âge de 13 ans d'utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois», a indiqué Vishal Shah, vice-président au produit pour Instagram.

Le président d'Instagram Adam Mosseri a indiqué à BuzzFeed News que le produit n'était qu'au début du stade de développement. Aucun plan détaillé ne sera présenté pour le moment.

Cette note interne ressort seulement deux jours après qu'Instagram ait mentionné vouloir en faire davantage pour protéger cette tranche d'âge. Un reportage de The Atlantic avait déjà relaté dans le passé que plusieurs adolescents étaient victimes d'intimidation sur le populaire site de partage de photos et de stories.

