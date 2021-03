Les bars demandent au gouvernement le droit de rouvrir le 1er avril (non, ce n'est pas une blague)

Partager







Des propriétaires de bars veulent vraiment rouvrir le 1er avril à la grandeur du Québec, même en zone rouge : ils ont envoyé une lettre au premier ministre François Legault pour lui demander des assouplissements.

«Nous sommes conscients qu’une telle réouverture devra être accompagnée de mesures sanitaires strictes, mais soyez assurés que nos membres sont entièrement disposés à s’y conformer et à les appliquer avec une rigueur absolue», affirment les signataires Renaud Poulin et Peter Sergakis, respectivement présidents de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec et de l’Union des tenanciers de bars du Québec.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement a annoncé des dates de réouverture pour les gyms et les salles de spectacle. Les salles de cinéma sont déjà rouvertes.

Toujours rien, cependant, du côté des salles à manger de restaurant ni des bars.