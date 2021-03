Sharon Sharon affirme qu’un producteur lui a demandé de faire l’amour avec un acteur pour qu’ils aient une «meilleure chimie à l’écran»

Partager







L’actrice Sharon Stone publiera bientôt une autobiographie dans laquelle elle fera des révélations explosives.

Selon ce qu’indique le New York Post, la vedette s’en prend aux producteurs-prédateurs d’Hollywood dans son livre intitulé «The Beauty of Living Twice».

Stone y ferait l’éloge de certains hauts placés masculins de l’industrie cinématographique et de certains acteurs (dont sa contrepartie dans le célèbre Basic Instinct, Michael Douglas), mais elle règlerait certains comptes aussi.



Elle y mentionnerait qu’un producteur (qu’elle ne nomme pas) aurait déjà fait pression sur elle pour qu’elle ait des relations sexuelles dans la vraie vie avec un acteur avec qui elle tenait la vedette dans un film dont le tournage était laborieux.

Dans un extrait dans son autobiographie publié par Vanity Fair, l’actrice raconte: «Un producteur m’a amenée dans son bureau, où il avait des petites boules de lait malé dans un berlingot de lait ouvert sous son bras. Il se promenait de long en large dans son bureau et les boules tombaient par terre sur le plancher de bois, pendant qu’il m’expliquait que je devrais faire l’amour avec ma co-vedette pour avoir une meilleure chimie à l’écran».

L’actrice d’expérience ne s’en n’est pas laissée imposer.

«Et si je le baise, est-ce qu’il deviendra un bon acteur? Personne n’est aussi bon au lit. Je me disais qu’ils auraient pu juste engager une co-vedette avec du talent, quelqu’un qui aurait été capable de livrer une scène et de se souvenir de son texte. Je me disais aussi qu’ils pourraient le baiser eux-mêmes et me laisser en dehors de ça. Mon travail, c’est d’être une actrice et c’est ce que je leur ai dit.»



Dans les dents, madame Stone!

L’autobiographie de Sharon Stone, «The Beauty of Living Twice» sera mise sur le marché le 30 mars prochain.

