Tous les Québécois de 65 ans et plus peuvent aller se faire vacciner

Une nouvelle étape a été franchie dans la vaccination contre la COVID-19 : tous les Québécois de 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner.

Les rendez-vous peuvent se prendre par internet à partir du site gouvernemental Clic Santé.

À Montréal, l’opération de vaccination a été entamée depuis une semaine pour les 65 ans et plus. Plusieurs sites abritent l’opération, notamment le Palais des congrès et le Stade olympique, mais aussi de plus petits centres dans les quartiers résidentiels.

Sur le portail de Santé Montréal, on précise que la carte d’assurance maladie n’est pas nécessaire pour recevoir la dose de vaccin.

Le ministre a été vacciné

Pour donner l'exemple et inciter les gens à aller se faire vacciner, le ministre de la Santé Christian Dubé s'est fait vacciner sous les flashs des caméras et en direct à la télévision jeudi. Il a reçu une dose d'AstraZeneca.