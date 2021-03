Une marche contre le racisme anti-Asiatiques dimanche à Montréal

Partager







Une marche contre le racisme anti-Asiatiques se tiendra à Montréal dimanche, dans un contexte où on observe une hausse des actes haineux envers les personnes asiatiques à plusieurs endroits dans le monde.

«Depuis le début de la pandémie, les membres des communautés asiatiques du Québec ont été physiquement et verbalement agressés, poignardés et même frappés par des voitures. Nos artefacts religieux, culturels et nos commerces ont également été vandalisés», peut-on lire sur la page Facebook de l'événement, organisé notamment par le Groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec.

Depuis le début de la pandémie, le nombre d'actes racistes et de crimes haineux contre les personnes d'origine asiatique rapportés au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a quintuplé, a rapporté La Presse.

À Vancouver, une augmentation de 717% des crimes haineux a aussi été rapportée.

Au cours des derniers jours, l'histoire d'un Américain qui a assassiné 8 personnes dans des salons de massage d'Atlanta - dont 6 femmes asiatiques - a encore ramené cet enjeu en plein coeur de l'actualité.

«Les communautés asiatiques du Québec en ont assez. Nous descendrons dans la rue le dimanche 21 mars, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, pour nous élever contre le racisme anti-asiatique et toutes les formes de discrimination raciale», mentionnent les organisateurs, toujours sur Facebook.

La marche débutera au Square Cabot dimanche à 13h et se terminera dans le Chinatown. Les organisateurs demandent aux participants de porter un masque et de respecter la distanciation sociale. Il est auss possible de participer virtuellement à la manifestation.

La manifestation sera suivie d'une veillée dans le Quartier chinois pour commémorer les victimesde l'attaque d'Atlanta.

L'objectif de la manif est de demander au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la discrimination raciale.