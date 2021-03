Guide ultime des perruques : tout savoir sur cet accessoire mode

Partager







De nos jours, les perruques sont démocratisées et elles sont utilisées dans plusieurs domaines : dans l’industrie du cinéma et de la musique pour se transformer, dans l’univers LGBTQ+, dans les communautés juives orthodoxes, pour les personnes atteintes d’alopécie ou de cancer et/ou simplement pour monsieur-madame-tout-le-monde qui souhaitent changer de tête.

Mais il y a beaucoup plus à savoir sur cet accessoire mode indispensable pour plusieurs!

Un peu d’histoire...

Saviez-vous que les perruques existent depuis l’Antiquité? À la Renaissance, les rois et les reines en portaient couramment, notamment sous le règne de Louis XIV. Puis, avec l’industrialisation, les hommes de loi les adoptent partout au Royaume-Uni. Et finalement dans les années 60, les femmes en font un véritable accessoire de mode grâce au développement des fibres synthétiques. Pensez au trio The Supremes!

Les prix

La fourchette de prix des perruques varie selon la qualité, la texture, la couleur et la longueur des cheveux. Il est possible de se procurer une perruque à 20$ comme à 20 000$. Oui, vous avez bien entendu : 20 000$.

Le lexique et le type de perruques

Perruque synthétique

La perruque synthétique est conçue à partir de fibres synthétiques. On peut comparer ça aux cheveux d’une Barbie. Toutefois, il y a eu beaucoup de progrès dans le domaine et la perruque synthétique ressemble de plus en plus à une perruque aux cheveux naturels. Elle est très accessible et ne coûte pas cher. Toutefois, on ne peut ni la laver, ni utiliser de produits pour cheveux, ni d’accessoires de coiffure chauffants. Sa durée est tout de même limitée, car elle s’effrite rapidement.

Perruque de cheveux naturels

Les perruques de cheveux naturels sont fabriquées à partir de véritables cheveux humains provenant de différents donneurs. Les cheveux sont traités, aseptisés et regroupés pour faire la perruque. Ces cheveux proviennent pour la plupart du temps d’Asie, soient les cheveux indiens et chinois et de l’Amérique du Sud, soit du Brésil ou du Pérou. Rarement, ils proviennent de la Russie, pour les cheveux blonds. L’avantage c’est qu’on peut les teindre comme de vrais cheveux et aussi les friser ou les rendre droit avec le fer plat.

Perruque Remy hair

Pour la perruque Remy hair, la différence c’est qu’on prend soin de garder la cuticule des cheveux naturels en fabriquant la perruque manuellement. C’est non traité comme les perruques de cheveux naturels. On fait attention de garder le cheveu du donneur tel quel, en prenant soin tout de même de les aseptiser. Ces perruques donnent un look très naturel, mais elles coûtent évidemment plus cher. Sa qualité est supérieure à la perruque synthétique et à la perruque de cheveux naturels.

Perruque front lace

Là, on entre dans le jargon des spécialistes des perruques! Lorsqu’on parle de front lace, cela veut dire la perruque est composée d’une dentelle (lacet) à l’intérieur, au-devant de la tête, où sont posés les cheveux de devant un à un. Ça donne l’impression de cheveux qui poussent directement sur le cuir chevelu. De plus, elles sont la plupart du temps faites à partir de cheveux Remy hair. Il faut par contre les coller, soit avec des bandes adhésives ou un spray fixatif. Indétectables, c’est le type de perruque que portent la plupart des célébrités comme Beyonce, Cardi B ou Kylie Jenner. Elles sont donc davantage plus dispendieuses que les autres à cause du temps de fabrication assez long et du sur mesure.

Perruque full lace

La perruque full lace, c’est presque la même chose que le front lace, c’est juste que là, la lace, recouvre toute la tête, soit le front, d'une oreille à l'autre, ainsi que la nuque. Ça facilite les différents types de coiffures comme les pony tail, sans que personne ne puisse détecter qu’il s’agit d’une perruque.

Perruque monofilament

Les perruques monofilament sont des perruques dites médicales de qualité supérieure. La perruque monofilament est aussi une perruque à la mode indécelable et offre un confort, même lors de grandes chaleurs. Les cheveux sont implantés individuellement et manuellement sur une fine membrane imitant le cuir chevelu, pour un aspect 100% naturel. Vous pouvez coiffer votre perruque monofilament comme vous le souhaitez.

Où les acheter ?

Montréal, ce n’est pas les États-Unis, mais il existe des adresses secrètes pour vous aider à trouver la perruque de vos rêves selon votre budget.

1. Achaïa Shop/Achaïa Select qui est à la fois une boutique en ligne et un salon de coiffure, propose des perruques de luxe front lace et full lace faits sur mesure. C’est l’endroit où investir sur une perruque haut de gamme comme le font les vedettes.

2. Kalisha Diamond Hair offre des rallonges de cheveux Remy hair, mais aussi des perruques front lace et full lace accessibles, mais de très bonne qualité.

3. Orly Afrika est également une boutique et un salon de coiffure. On y trouve une belle gamme de perruques synthétiques et naturelles. La plupart des items sont abordables pour les plus petits budgets.

