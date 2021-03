Si votre peau est sèche, essayez la technique du «sandwich d’hydratation»

Partager







Le skincare est plus tendance que jamais en 2021, et on entend de plus en plus parler de techniques et méthodes innovantes. La dernière? Le «sandwich d’hydratation».

Avez-vous l’impression que votre peau reste sèche et tiraille malgré tous les produits hydratants que vous appliquez? Surtout durant les changements de saison, il est normal que notre peau devienne plus rugueuse et terne.

La fondatrice de la gamme de soins Dieux Skin, Charlotte Parlermino, a partagé sur Instagram son fameux truc du «sandwich» d’hydratation pour nous aider à remédier à cette situation.

En quoi consiste la méthode du sandwich d’hydratation?

C’est bien simple. Plusieurs ingrédients en soins de la peau, dont les acides hyaluroniques, fonctionnent en scellant l’eau dans notre peau. Charlotte propose donc d’appliquer nos soins de la peau sur un visage humide.

Vous pouvez mouiller votre minois avec de l’eau tiède du robinet, ou encore avec une bruine hydratante.

Brume Cream Skin de Laneige, 36$ chez Sephora

Quel est l’ordre dans lequel appliquer nos produits selon cette méthode?

Pour maximiser les effets des produits et s’assurer un max d’hydratation, on commence donc par mouiller notre visage.

On applique ensuite les soins plus légers, comme les sérums hydratants, puis une crème hydratante légère.

Sérum hydratant à l'acide hyaluronique de CeraVe, 27$ chez Pharmaprix

Gel-crème hydratant Dew Point de Versed, 20$ chez Pharmaprix

On termine avec notre produit le plus «lourd», comme une huile hydratante par exemple, qui va s’assurer que toute notre belle hydratation reste en place.

Huile de baie d'églantier bio pressée à froid de The Ordinary, 10$ chez Sephora

Est-ce que cette méthode est bonne pour tous les types de peaux?

Tout à fait! Plus votre peau est sèche, plus Charlotte encourage de terminer votre routine avec une huile ou un masque hydratant.

Par contre, si votre peau est grasse ou acnéique, il faut quand même l’hydrater. En utilisant la méthode sandwich et des soins légers, vous maximisez l’hydratation sans avoir l’impression de boucher vos pores.

Vous pouvez aussi utiliser cette technique sur vos lèvres pour les hydrater en profondeur. On commence en les mouillant avec de l'eau, on suit avec un peu de notre hydratant pour le visage (oui!), et on termine avec un baume plus épais.

Baume à lèvres intensif de Eucerin, 7$ sur Amazon

Bon sandwich!

