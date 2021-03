Qui de Guillaume, Maëva ou Zara devra quitter Star Académie cette semaine

Partager







Le dimanche 21 mars a été diffusé le sixième variété de Star Académie, marquant malheureusement aussi le départ d’un cinquième candidat adoré du public.

Rappelons que plus tôt cette semaine, nous avons appris que les trois candidats en danger étaient Maëva, Guillaume et Zara.

Joël Lemay / Agence QMI

Ceci marque une seconde mise en danger pour Maëva, Guillaume et Zara. Ces deux derniers avaient sauvés par le public durant leur variété respectif, alors que Maëva, de son côté, avait été sauvée par les professeurs.

La semaine dernière, le public a sauvé Lunou, alors que les professeurs ont choisi de garder Annabel dans la course. Nous avons donc dû dire au revoir à Matt Moln.

Les trois candidats en danger ont eu un message d’encouragement avant leur performance. Ginette Reno, l’une des idoles de Maëva, l’a félicitée. C’est la chanteuse Isabelle Boulay qui a voulu envoyer un message de soutien à Guillaume et, finalement, Zara a eu droit à une vidéo de nulle autre que Marie-Élaine Thibert, finaliste de la première édition de Star Académie.

Motivés et encouragés, les 3 candidats en danger ont chanté devant leurs familles et les téléspectateurs.

Maëva a ouvert le bal en chantant la puissante chanson Without You de Mariah Carey.

Joël Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Tout sur Maëva Grelet, la passionnée de danse flamboyante de Star Académie

Ensuite, Guillaume a chantéThe Scientist du groupe Coldplay, sortant de sa zone de confort qu’est la musique country.

Joël Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Tout sur Guillaume Lafond, le cowboy sensible de Star Académie

Finalement, Zara, la plus jeune candidate, a chanté Wake Me Up d'Avicii en s’accompagnant au piano.

Joël Lemay / Agence QMI

• À lire aussi: Tout sur Zara Sargsyan, la plus jeune candidate de Star Académie

Le public a voté tout au long de l’émission, mais c’est finalement Guillaume Lafond qui a cumulé le plus de votes et qui a donc été sauvé par les téléspectateurs.

Ensuite, le corps professoral s’est consulté, pour finalement choisir de sauver Maëva Grelet.

Cela veut donc dire que c’est ici que la course s’arrête pour Zara Sargsyan!

Retrouvez les Académiciens du lundi au jeudi, à 19h30, pour les émissions quotidiennes, et le dimanche à 19h pour le variété, sur les ondes de TVA et en simultané ou sur demande sur TVA+.

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s