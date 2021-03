Aucune femme n'a été récompensée aux Olivier cette année et ça fait réagir

Partager







Aucune des six femmes humoristes en nomination au Gala Les Olivier ce dimanche n’est repartie avec un prix cette année, et ç'a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Pas moins de six femmes étaient pourtant finalistes dans des catégories, notamment Marianna Mazza (Olivier de l’année), Christine Morency (découverte de l’année) et Rosalie Vaillancourt (artiste COVID de l'année et Olivier de l’année). Aucune n’a remporté les honneurs lors de la cérémonie organisée par l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) et animée par François Bellefeuille.

Évidemment, ce manque de parité n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux et a généré certaines réactions depuis hier, dont sur Twitter.

Un utilisateur du nom de Maximum Duchesne a notamment fait part de son désarroi en tweetant un GIF de l'animatrice américaine Oprah Winfrey éberluée avec la mention : «quand tu réalises qu’aucune femme n’a gagné un prix au #GalaOlivier».

quand tu réalises qu’aucune femme n’a gagné de prix au #GalaOlivier pic.twitter.com/0DHx2maNOY — Max (@maximumduchesne) March 22, 2021

Sors-tu.ca y est allé de la même observation en ajoutant : «rien pour aider la réputation de #boysclub dans ce milieu».

Donc euh... aucune femme n'a gagné un prix au #GalaOlivier ce soir.



Rien pour aider la réputation de #boysclub dans ce milieu... — Sors-tu.ca (@sorstuca) March 22, 2021

Des personnalités réagissent

Des femmes de l’industrie du spectacle ont aussi lancé des flèches à l’APIH à la suite de la remise des prix.

«Mais, même pas 70 % d’un Olivier vous vouliez remettre à une femme?», a ironisé l’humoriste Léa Stréliski dans un tweet publié lundi.

Mais, même pas 70% d'un Olivier vous vouliez remettre à une femme? — Léa Stréliski (@LeaStreliski) March 22, 2021

Quand le dernier prix du Gala, l’Olivier de l’année, a aussi été remis à un homme, la chroniqueuse Eugénie Lépine-Blondeau a tweeté sa déception.

Sam Breton remporte l’Olivier de l’année - dernier prix remis dans une cérémonie qui n’a récompensé aucune femme #GalaLesOlivier — Eugénie Lépine-Blondeau (@eugenie_lb) March 22, 2021

Les femmes nommées au Gala Les Olivier (2021)

• Christine Morency (découverte de l’année)

• Rosalie Vaillancourt (artiste COVID de l’année et Olivier de l’année)

• Mariana Mazza (Olivier de l’année)

• Michelle Desrochers (capsule ou sketch radio humoristique de l’année)

• Coco Belliveau (numéro d’humour de l’année),

• Mélanie Ghanimé (numéro d’humour de l’année)