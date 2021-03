Ces huit régions du Québec pourraient recevoir de la neige cette semaine

Partager







Les apéros et pique-niques au soleil de dimanche nous ont donné un bel aperçu de ce qui s'en vient pour l'été. Mais on espère que vous n'avez pas déjà rangé vos mitaines et vos bottes : la neige n'a pas tout à fait dit son dernier mot.

L’arrivée d’un système dépressionnaire et des températures plus fraîches pourrait permettre de ramener de la neige à certains endroits, selon le météorologue d’Environnement Canada, André Cantin.

«Ce n’est pas nécessairement agréable pour tout le monde... Pour le sud-ouest c’est possible que l’on ait de la pluie, mais ailleurs au Québec, c’est possible qu’on reçoive de bonnes quantités de neige», a-t-il expliqué en entrevue à 100% Nouvelles, lundi.

Les secteurs suivants pourraient recevoir de la neige cette semaine, selon les prévisions :

Québec

Rivière-du-Loup

Baie-Comeau

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Certains secteurs des Laurentides

Gaspé

Les Îles-de-la-Madeleine

La Mauricie

Juste de la pluie à Montréal

Les régions plus au sud-ouest pourraient quant à elles voir un mélange de pluie et de neige.

Dans la grande région de Montréal, les précipitations devraient tomber sous forme liquide.

Mais ce scénario peut encore changer en raison de ces prévisions à long terme.

- Avec les informations de l'Agence QMI