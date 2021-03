Sony fermerait bientôt son PlayStation Store sur PS3, PSP et PS Vita

Partager







Visiblement, il ne faudra pas tarder si vous souhaiter acheter des jeux numériques sur PS3, PSP ou PS Vita. Sony s’apprêterait ainsi à fermer son PlayStation Store sur les trois consoles au cours de l’été.

Selon The Gamer, qui cite une source «familière avec la situation», le magasin virtuel fermerait ses portes le 2 juillet sur la PlayStation 3 et la PSP, puis le 27 août sur la PlayStation Vita. Toujours d’après les rumeurs, Sony annoncerait sa décision à la fin mars.

Que cela veut-il dire concrètement pour les joueurs? Tant que PlayStation n’en fait pas l’annonce officielle, les impacts sont encore difficiles à évaluer.

Chose à peu près certaine, il ne serait plus possible d’acheter des jeux numériques sur les trois consoles. Cependant, l’histoire ne dit pas s’il sera encore possible passé cette date de télécharger les titres que vous possédez déjà, mais qui ne se trouve pas sur votre PS3, PSP ou PS Vita.

Étant donné que les jeux de PS3 ne sont pas compatibles avec la PS4 ou la PS5, la fermeture du PS Store pourrait donner un coup dur à celles et ceux qui découvrent encore aujourd’hui le catalogue massif de la console. Certes, il faudra patienter encore un peu pour voir si Sony n’a pas une quelconque solution de rechange à proposer.

Attendons donc un peu avant de s’emballer. Cela dit, il faut peut-être tranquillement commencer à se familiariser avec cette triste possibilité.

