Un nouveau documentaire sur la tutelle de Britney Spears ce printemps

Un autre documentaire sur Britney Spears et #FreeBritney sortira ce printemps;

Britney (titre provisoire) enquêtera sur comment la vedette s'est retrouvée sous tutelle;

Il est réalisé par la BBC d'après une enquête du journaliste Mobeen Azhar.

La chanteuse Britney Spears fera l'objet d'un nouveau documentaire réalisé par la BBC.

Après le succès retentissant du documentaire américain Framing Britney Spears, qui documente le traitement de la chanteuse aux mains des journalistes et des paparazzis, sa dépression nerveuse publique de 2008 et son séjour à l'hôpital, l'enquête du journaliste lauréat des BAFTA Mobeen Azhar sur la situation de la popstar sera diffusée ce printemps.

Dans le documentaire, qui porte le titre provisoire de Britney, le journaliste voyagera depuis la ville natale de la chanteuse, Kentwood, en Louisiane, à Los Angeles, et assistera à une audience au tribunal, en plus de s'entretenir avec ceux qui se battent pour la liberté de Britney Spears.

«Je suis allé à Los Angeles à la recherche de la vérité sur la façon dont Britney Spears, l'une des plus grandes vedettes de la planète, s'est retrouvée sous tutelle», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Je me suis retrouvé dans un monde d’avocats, de fans et de paparazzis, et j'ai passé du temps avec de nombreuses personnes qui ont occupé une place de premier rang dans la vie de Britney. Ce film puise dans l'énergie du mouvement #FreeBritney et remet en question l’industrie du spectacle, le fandom et les lois qui facilitent les tutelles», ajoute-t-il.