Vous voulez acheter un vélo? Dépêchez-vous!

Comme au printemps dernier, les boutiques de vélo sont grandement occupées cette année. Si vous voulez vous acheter un vélo, prenez-vous à l'avance et sachez que les prix ont augmenté!

Chez Dumoulin Bicyclettes, à Montréal, les nombreuses commandes de l’an dernier ont réduit l’inventaire et la demande actuelle laisse présager des ruptures de stock.

«C’est la folie furieuse. On subit les contrecoups de l’an dernier. L’engouement pour le vélo a provoqué une augmentation des commandes chez les fabricants et notre gros défi, présentement, c’est l’approvisionnement», a indiqué le propriétaire Étienne Roy-Corbeil au Journal de Québec.

Même chose du côté de Québec. «La saison des ventes a été devancée de beaucoup. On est en mars et on vit le pic du rush présentement», observe Lucas Parent, copropriétaire du Bosk Vélo Café.

Photo Diane Tremblay Lucas Parent

Il faudra débourser plus

Les pièces, l’équipement et les vélos font fureur, ce qui a entrainé une hausse des prix, selon Sylvain Dion, propriétaire de Frenette Bicyclettes, à Portneuf :

Pour les vélos haut de gamme, on peut s’attendre à payer entre 400$ et 500$ de plus qu'à l'habitude.

Un vélo pour enfant coûterait entre 20$ et 25$ de plus qu'en temps normal.

Il anticipe qu'en juin, il sera difficile de s'équiper pour faire de la bicyclette.

Depuis le début de l’année 2021, les ventes dans les magasins de vélo ont augmenté de 87% au pays, selon un des données de Moneris.

Selon ces mêmes données 32% des Québécois ont augmenté les dépenses en achat et en entretien de vélos l’an dernier contre 21% des Canadiens.

- Avec les informations de Diane Tremblay