8 stars qui ont changé de tête juste à temps pour le printemps

L’arrivée du printemps donne envie d’un vent de changement, et c’est exactement ce qu’on fait ces 8 stars en optant pour une toute nouvelle tête!

On le sait, en 2021, l’heure est aux cheveux roux et aux coupes dégradées et volumineuses. La saison printanière donne envie de plus de mouvements et, parfois, d’éclaircir sa couleur. Après Billie Eilish qui a brisé l’internet avec son changement capillaire, c’est au tour de plusieurs autres personnalités publiques de faire le saut.

Voici donc 8 stars d’ici et d’ailleurs qui ont changé de tête pour célébrer le printemps!

1. Rosalie Lessard

Avant

Après

L’influenceuse a troqué son brun foncé, qui faisait déjà changement de son blond habituel, pour LA couleur de l’année, le roux!

C’est Sabrina Dumont du salon Le Lowkey qui signe la transformation. On se demande quelle couleur Rosalie va oser la prochaine fois.

2. Gigi Hadid

Avant

Après

La mannequin de renom a décidé de dire au revoir à sa crinière «dirty» blonde au profit du roux.

C’est nulle autre que la série The Queen’s Gambit qui a inspiré la transformation!

3. Lysandre Nadeau

Avant

Après

À sa sortie de Big Brothers Célébrité, Lysandre a rendu visite au coloriste des stars, Max Gourgues.

Le choix s’est arrêté sur un blond très clair que Max a décrit comme «golden,» ou doré.

4. Demi Lovato

Avant

Après

La chanteuse a récemment opté pour une coupe plus courte et, depuis, elle expérimente avec les différentes couleurs.

Après le rose magenta, son choix le plus récent est un retour à sa couleur naturelle, le brun foncé presque noir! On adore.

5. Emma Verde

Avant

Après

La YouTubeuse a ajouté un vent de fraîcheur à sa chevelure avec des mèches contrastantes pour encadrer son visage.

C’est encore une fois Sabrina Dumont qui a créé cette nouvelle tête!

6. Alexandra Giroux

Avant

Après

Celle qu’on a connue à OD Grèce a prouvé hors de tout doute que le roux était LA couleur du printemps.

C’est au Salon CD Extensions que le coloriste Michaël Jean Laurin a transformé le blond d’Alexandra en ce roux auburn.

7. Vanessa Pilon

Avant

Après

Si vous n’étiez pas encore convaincu.e que le roux est tendance, Vanessa Pilon a elle aussi adopté cette couleur juste à temps pour le printemps!

Celle qui était blonde a rendu visite à David D’Amours pour une colo «rose gold» qui lui va à merveille.

8. PETiTOM

Avant

Après

Le chanteur et danseur est connu pour ses coupes de cheveux «funky», mais on a un faible pour la dernière!

Tommy Tremblay, alias PETiTOM, a rendu visite à Eric Charpentier du salon Blunt pour une colo inspirée par un guépard. Wow!

