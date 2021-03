Batwoman: Ruby Rose approuve l’embauche de Wallis Day pour le rôle de Kate Kane

Partager







Ruby Rose approuve à 100% la performance de Wallis Day en tant que Kate Kane dans Batwoman. L’actrice britannique est apparue dimanche dernier pour la première fois dans le rôle, auparavant tenu par sa collègue australienne.

«Je suis désolée de ne pas avoir félicité Wallis Day hier. J’avais été informée à l’avance pour la distribution et je ne savais pas quand ça allait être diffusé alors j’ai oublié. Mais je suis super contente pour elle! Je vois toutes les choses où je suis taguée avec les gens qui sont tristes ou se demandent comment je me sens... Je me sens bien et je n’ai que des bons sentiments», a écrit sur Instagram l’actrice qui avait claqué la porte de la série et abandonné le rôle de Batwoman au bout d’une seule saison.

Un message qui tranche avec l’ambiguïté d’une autre publication que la vedette avait publié quelques jours avant.

«Je suis évidemment passée à autre chose avec d’autres rôles et je pense que j’ai fait trois films depuis, mais je voudrais totalement le faire [reprendre le rôle de Kate Kane]... Je ferais absolument tout ce qu’ils veulent», avait lancé Ruby Rose, laissant penser aux fans qu’elle avait une dent envers sa remplaçante.

Au début de cette seconde saison, le costume de Batwoman est revenu à un autre personnage, Ryan Wilder, incarné par Javicia Leslie, tandis que le changement de visage de Kate Kane est justifié par un écrasement d’avion. Autant de choix scénaristiques qui laissent la porte ouverte à un éventuel retour de Ruby Rose dans la série.

