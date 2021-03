BRZRKR: Keanu Reeves jouera dans le film et la série animée inspirés de sa bande dessinée hyperviolente

Partager







Keanu Reeves jouera dans un film adapté de la bande dessinée qu'il a écrit avec Matt Kindt, BRZRKR. L'acteur a en effet signé avec Netflix pour l'adaptation, ainsi qu'un spin-off animé dans lequel il prêtera sa voix.

BRZRKR est paru le 3 mars dernier et s'est déjà écoulé à plus de 615 000 exemplaires. 11 suites sont prévues pour le moment.

Il s'agit de l'histoire d'un immortel à moitié dieu de la guerre, connu sous le nom de B, maudit et forcé à la violence, au prix de sa santé mentale. Après avoir erré sur Terre pendant plus de 80 000 ans, il finit par travailler pour le gouvernement américain afin de mener les combats trop violents et dangereux pour les êtres humains. En échange, il apprendra la vérité sur son existence et comment y mettre fin.

Cette dernière année a été chargée pour Keanu Reeves, qui vient de terminer le tournage de Matrix 4, qui sortira en décembre prochain. Il doit maintenant commencer la production de John Wick 4.

