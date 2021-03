Les cinq bonnes nouvelles pour la planète

Partager







Des profits venant des actions de GameStop sont réinvestis dans le bien-être d’animaux, deux femmes ramassent des masques dans les rues de Montréal et la 3D vient en aide aux coraux de Hong Kong. Voici cinq bonnes nouvelles pour la planète qui ont retenu notre attention dans la dernière semaine.

Hong Kong

AFP

Des dalles imprimées en 3D viennent au secours des récifs coralliens à Hong Kong, alors que la vie aquatique reprend tranquillement, six mois après leur dépôt au fond des eaux. Les dalles, faites de terre cuite, ont un impact limité sur l’environnement et favorisent la survie des coraux.

Montréal

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Deux femmes de Montréal ont décidé de passer à l’action et de ramasser les masques qui jonchent les rues de Villeray. Depuis décembre, Alcina Lopes et Elizabeth Barbosa ont collecté près de 1400 masques et espèrent motiver d’autres citoyens à faire de même.

États-Unis

AFP

Des utilisateurs de Reddit, qui ont fait d’énormes profits à Wall Street grâce aux actions de GameStop, viennent à la rescousse d’animaux en voie de disparition. Ils ont fait don de centaines de milliers de dollars pour sauver éléphants, gorilles, pangolins et tortues.

Japon

Photo tirée du site web de Kai

La compagnie japonaise Kai propose de se raser, tout en ayant une bonne conscience environnementale. Ainsi, le carton vient remplacer le plastique sur ses rasoirs pour qu’ils soient plus facilement recyclables. Et oui, ils sont conçus pour résister à l’eau.

Canada

Joël Lemay / Agence QMI

Fini les sacs de plastique dans les Familiprix du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il s’agit de la première bannière pharmaceutique à adopter une telle mesure, qui va éviter la distribution de près de 7,5 millions de sacs de plastique par année.