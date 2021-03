Les meilleurs accessoires pour devenir streamer sur Twitch [GUIDE]

Partager







Faire de la diffusion en direct, c’est relativement simple! À la base, vous pouvez diffuser vos parties de jeux en ligne grâce à un ordinateur ou directement à partir d'une console. Mais avec quelques accessoires de plus, vous allez pouvoir vous démarquer dans la foule de streamers.

• À lire aussi: Des accessoires qui rendront 2021 un peu moins plate

• À lire aussi: PS5: 10 accessoires incontournables pour la console

Chez Pèse sur Start, ce qu’on aime le plus de notre travail, c’est vous divertir en diffusant nos séances de jeu en direct sur Twitch. Vous avez d’ailleurs été nombreux à nous poser des questions sur le matériel à utiliser pour vous lancer dans la diffusion en direct. On vous dévoile donc nos suggestions pour vous monter un studio parfait!

Choisir une webcam HD

Courtoisie Amazon

L'utilisation d'une webcam est peu coûteuse et très populaire dans la communauté. Simple à installer, elle est facilement configurable et offre une qualité d’image HD 1080p. De plus, certaines webcams ont la possibilité d'être installées sur votre moniteur ou sur un trépied.

Certaines caméras photo ou vidéo ont l’option de devenir des webcams. Référez-vous à votre manuel d’instructions si tel est le cas. Il se peut que vous deviez vous procurer un accessoire supplémentaire à connecter sur votre ordinateur si vous préférez simplement utiliser l'appareil photo ou vidéo que vous possédez déjà. Elgato offre une solution simple pour les gens qui choisiraient cette option: CamLink 4K. Rendez-vous sur le site de Elgato si votre caméra est compatible avec l’accessoire.

Carte de capture: laquelle choisir?

Courtoisie Amazon

Si vous comptez vous lancer dans la diffusion de jeux sur console en utilisant un ordinateur, il faut penser à l’achat d’une carte de capture pour transmettre l’image de votre console au PC pour ensuite déployer la diffusion avec un programme comme OBS ou Streamlabs OBS.

Il est important de noter que la plupart des cartes de capture ne fonctionnent qu’avec des consoles HD. Les consoles rétro ou qui n’ont pas de connecteur HDMI ne fonctionnent pas avec les cartes de capture proposées.

Pour les jeux rétro, optez plutôt pour des solutions comme les mini consoles, sorties par Nintendo, SEGA ou Sony.

Microphones

Courtoisie Blue

La qualité sonore du stream ne doit pas être ignorée. Un spectateur va souvent laisser votre stream jouer en arrière-plan pendant qu’il fait autre chose. Il ne faudrait pas que la qualité sonore du microphone le fasse fuir.

Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec une carte de son à installer dans votre PC, des micros avec des connecteurs XLR ou l’achat d’une table de mixage, tournez-vous plutôt vers les microphones USB. Ils sont faciles à installer et offrent une qualité d’enregistrement impressionnante. En plus, vous pouvez aussi utiliser ces micros pour vos réunions Zoom ou Discord.

Une image claire nécessite un bon éclairage

Courtoisie Elgato

La lumière de votre environnement de diffusion est un élément important, histoire de ne pas avoir un teint étrange ou trop sombre quand vous jouez.

Pensez à avoir un éclairage doux sur vous, pour éviter d’avoir des endroits surexposés que la caméra aura du mal à capter.

Finalement, quelques conseils pratiques avant de vous lancer:

Connectez vos appareils à internet en utilisant un fil Ethernet. Évitez le wi-fi!

Vous pouvez utiliser des logiciels de diffusion comme OBS Studio ou Streamlabs OBS, qui sont offerts gratuitement, si vous désirez diffuser à partir d'un ordinateur.

Les consoles de jeux vidéo modernes vous permettent également de diffuser directement à partir de celles-ci. Il faut tout simplement connecter votre compte Twitch ou YouTube à la console. C'est une bonne option si vous n'avez pas de PC, ou si vous n'avez pas encore accès à une carte de capture.

Diffusez régulièrement et établissez un horaire pour fidéliser votre public.

Parlez à vos spectateurs, même si vous êtes seul. Vous serez surpris d’apprendre que plusieurs spectateurs vous écoutent sans intervenir (en mode lurk). Ne vous fiez pas au nombre de téléspectateurs affiché!

Si vous désirez diffuser un jeu d'ordinateur, votre machine doit être assez puissante afin de faire rouler votre jeu ainsi que votre diffusion.

*Les prix sont assujettis à des changements sans préavis et sont en vigueur au moment de la publication.

Suivez-nous sur Twitch!

Rejoignez notre serveur Discord!