Un Cheetos en forme d’Arnold Schwarzenegger est à vendre à un prix de fou sur eBay

Bienvenue sur Internet.

Ici, vous pouvez vendre plein de choses à des prix complètement ridicules parce qu’il y a vraiment des chances que quelqu’un les achète.

Vous lancez une ligne à l’eau et, si vous êtes chanceux, quelqu’un mord à l’hameçon.



C’est sûrement ce que s’est dit la personne qui essaie présentement de vendre un Cheetos en forme d’Arnold Schwarzenegger au prix astronomique de 10 000$ (US, évidemment) sur eBay.

Capture d'écran / eBay



On aime bien l’option de pouvoir payer 417$ par mois pendant 24 mois, option qui ne revient que 8$ plus cher que si on paye d’un coup.

Mais on va se le dire, même si Arnold Schwarzenegger est à n’en point douter le plus fantastique acteur, humain, et représentant de l’humanité face aux extraterrestres que la Terre ait porté, un Cheetos à son effigie ne vaut pas tout à fait 10 000$.

Peut-être qu’on essaie de se convaincre qu’on ne le veut pas, alors que c’est ce qu’on désire le plus au monde...

Sondage Le Sac de Chips devrait-il acquérir le Cheetos en forme Arnold Schwarzenegger? Oui, peu importe le prix à payer Non, on dirait plutôt La Chose dans les Quatre Fantastiques Partagez votre résultat sur Facebook

