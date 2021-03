Amazon Games ouvre un studio à Montréal

Partager







Le moins qu’on puisse dire, c’est que le monde des jeux vidéo ne connaît pas de récession. Comme cette nouvelle toute fraîche qui nous vient tout droit du géant Amazon qui annonce que sa filiale spécialisée dans le développement de jeux vidéo s’installera à Montréal.

Cette filiale Amazon Game Studios (AGS) qui possède déjà des studios à Seattle, Orange County et à San Diego aux États-Unis ajoute Montréal où l’on développera des jeux haut de gamme AAA.

Le vice-président Christoph Hartmann, d’AGS ne tarit pas d’éloges sur nos talents: «La richesse de la créativité montréalaise sera un atout précieux pour nos équipes de développement et d'édition. L'équipe de notre nouveau studio, hautement qualifiée et expérimentée, reflète notre ambition de recruter les plus grands talents pour créer les meilleurs jeux possibles. L’équipe de Montréal nous apporte ainsi son expertise des jeux en ligne ainsi qu’une passion pour la création d’expériences multijoueurs centrées sur la communauté. J’ai hâte de voir cette équipe s’investir auprès de nos clients, de la voir grandir et développer son premier projet».

Des postes à combler

Parmi les membres fondateurs du studio figurent des vétérans de l’industrie avec Luc Bouchard (directeur de production), Xavier Marquis (directeur créatif), Alexandre Rémy (directeur de produit) et Romain Rimokh (directeur de contenu). Ils ont récemment travaillé ensemble à la direction du jeu de tir Rainbow Six Siege, qui compte aujourd’hui plus de 70 millions de joueurs. Le premier projet du studio sera un jeu multijoueur en ligne basé sur une nouvelle propriété intellectuelle.

Amazon Games recrute activement pour renforcer l’équipe dans de nombreuses disciplines, et les principaux postes à pourvoir au studio de Montréal sont ceux de développeurs de logiciels et d’artistes de jeux. Pour ceux que cela intéresse, Amazon Games recrute et plusieurs postes sont ouverts.

Les jeux vidéo, première forme de divertissement planétaire

L'accès à l'informatique et aux communications par Internet et cellulaire a favorisé l'énorme croissance de communautés de joueurs, de diffuseurs, de téléspectateurs, d’amateurs et de développeurs de jeux de toutes tailles. Selon AGS, les jeux vidéo sont appelés à devenir la première forme de divertissement sur la planète.

Jeux à venir

Parmi les projets à venir, développés en interne par AGS, on peut citer le MMO New World, qui sortira en août 2021, et plusieurs autres jeux qui n’ont pas encore été annoncés et qui sont en cours de développement. Amazon Games édite également des jeux développés en externe, y compris un titre à venir développé par Smilegate RPG.

