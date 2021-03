John Wick 4 et 5: le créateur de la franchise tassé des prochains films

Partager







Le créateur et scénariste derrière la série de films à succès John Wick, Derek Kolstad, aurait été écarté des quatrième et cinquième films.

Kolstad a écrit le John Wick original de 2014 et sa suite, John Wick: Chapter 2, sorti en 2017, en plus d'être crédité au troisième volet de 2019, John Wick: Chapter 3 – Parabellum. Cependant, il ne sera pas impliqué dans les deux prochaines suites et il affirme qu'il n'a tout simplement pas été invité à revenir par le studio de production.

«Ce n'est pas ma décision. Quand vous pensez au côté contractuel de ces choses, pour le troisième, j'ai partagé le crédit avec un certain nombre de personnes, ils n'avaient pas à revenir vers moi, et donc ils ne l'ont pas fait», a-t-il déclaré à Collider.

Il a assuré avoir accepté la décision et voulait juste que la franchise continue sur sa lancée.

«Je suis toujours proche du [cinéaste] Chad [Stahelski], toujours proche du [coréalisateur] David [Leitch]. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis impatient de le voir», a-t-il partagé.

Keanu Reeves s'apprête à reprendre son rôle de tueur à gages, Chad Stahelski étant également de retour dans le fauteuil du réalisateur pour John Wick 4, scénarisé par Shay Hatten, qui a déjà travaillé avec Derek Kolstad et deux autres scénaristes sur le chapitre 3. Le tournage devrait commencer bientôt pour une sortie prévue en mai 2022.

Et bien que Derek Kolstad ne soit plus impliqué dans les projets John Wick au grand écran, il travaille toujours sur The Continental, une série télévisée dérivée se déroulant dans le même univers, qui sera diffusée par le réseau américain Starz.

«Ils sont sur le point de faire des annonces assez importantes dans les prochaines semaines en ce qui concerne ce qui va se passer avec ça. Je ne peux pas dire grand-chose, mais ça arrive», a-t-il déclaré à propos de la prochaine série.

