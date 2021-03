Le Marathon de Montréal aura lieu du 24 au 26 septembre

Partager







Le Marathon Beneva de Montréal aura lieu du 24 au 26 septembre et le départ des courses de la dernière journée, incluant l’épreuve-reine de 42,2 kilomètres, se fera à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau.

Promotrice des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal et fondateur du Marathon de Montréal en 1979, la famille Arsenault organisera ce dernier par le biais d’Événements GPCQM et avec l’aide d’un commanditaire.

L'évènement proposera diverses distances aux coureurs, qui pourront défier des parcours de 1, 5, 10 et 21,1 km, en plus de celui du marathon complet.

Le tout se déroulera sous le signe du renouveau après l’annulation du Marathon 2020 en raison de la pandémie et une édition 2019 marquée par le décès d’un participant – Patrick Neely – des suites d’un arrêt cardiorespiratoire.

Pour la première fois, le départ des courses du dimanche sera donné à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau. Peu importe la distance parcourue, les coureurs termineront leur parcours sur l’Esplanade du Parc olympique. Les détails des parcours et de la programmation complète seront dévoilés dans les prochaines semaines.