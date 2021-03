Nos suggestions culturelles de cette semaine

Partager







Corneille qui remixe de la musique québécoise, un documentaire sur le scandale des fraudes dans les admissions universitaires aux États-Unis et une pièce de théâtre du bédéiste montréalais Samuel Cantin : c’est pas parce qu’il fait beau qu’on va se priver de bonnes suggestions culturelles.

Corneille remixe, une série musicale gratuite

Dans les six épisodes de Corneille remixe, le populaire musicien accueillera des artistes chouchous des Québécois (dont Émile Bilodeau, Laurence Nerbonne ou encore Marie-Mai) pour transformer deux de leurs succès. Les émissions seront diffusées les vendredis à 19h toutes les deux semaines sur WhiteBox Play, une plateforme numérique gratuite. On a hâte d’entendre ça!

À partir du 26 mars

La preuve, un documentaire sur l’opération SharQC

Dès le 25 mars, Club illico propose avec La preuve une série documentaire de six épisodes sur les dessous de l’opération SharQC, qui visait à démanteler les Hells Angels. Témoignages d’enquêteurs, d’avocats et de certains membres des Hells sont au programme : à voir si les méga-procès ou les histoires de motards vous fascinent!

Dès le 25 mars sur Club illico

Un documentaire pour comprendre le scandale des admissions universitaires

Les réalisateurs derrière le documentaire vedette sur le Fyre Festival sont de retour avec Varsity Blues : Le scandale des admissions universitaires, un documentaire sur un vaste complot qui a permis de faire admettre des enfants privilégiés (et riches) dans des universités américaines en échange de dons monétaires. Étoffé de reconstitutions et d’entrevues, le film d’un peu plus d’une heure démystifie cette fraude pour laquelle une cinquantaine de personnes ont été inculpées par le FBI.

À voir sur Netflix

La pièce Whitehorse, une comédie sur le cruel monde du cinéma

Côté théâtre, on vous propose la webdiffusion de la pièce Whitehorse, qui aborde les difficultés de l’industrie du cinéma au travers de l’histoire d’amour entre Henri (Sébastien Tessier) et Laura (Charlotte Aubin), alors que celle-ci a la « chance » de partir à Whitehorse tourner un film sur des caribous avec le réalisateur prodige Sylvain Pastrami (Guillaume Laurin). Cette pièce comique, mise en scène par Simon Lacroix et diffusée, est tirée de la BD du même nom de Samuel Cantin.

Jusqu’au 27 mars

Billets 10$ sur duceppe.com

Too Late, le clip autoproduit de Maryze

Après avoir attiré l’attention sur TikTok avec une vidéo où elle notait les glaçons les plus menaçants de Montréal, la musicienne émergente Maryze a produit elle-même le vidéoclip Too Late, pour accompagner son single du même nom. Le refrain, qui parle de nostalgie, de temps perdu et d’introspection, reste pris dans la tête!

Disponible sur YouTube et les plateformes d’écoute en continu