Vaccins contre la COVID-19: plus d'un million de doses administrées au Québec

Mercredi matin, le Québec comptait 1 024 713 vaccins de distribués

Pour vacciner 75 % de la population d'ici à la Saint-Jean-Baptiste, Québec devra plus que doubler le rythme de vaccination

31 025 personnes de plus ont été vaccinées mardi

Le Québec a officiellement franchi, mercredi, le cap du million de doses contre la COVID-19 administrées, dans la foulée de l'inoculation de 31 025 personnes de plus mardi.

Au moment d'amorcer la journée, le Québec comptait 1 024 713 vaccins de distribués sur un peu plus de 1,3 million de doses reçues à ce jour, incluant 271 440 vaccins de Pfizer-BioNTech qui sont arrivés mercredi.

Québec ne fait cependant pas la distinction entre le nombre de personnes ayant reçu une ou deux doses, si bien que le nombre de Québécois réellement vaccinés au moins une fois n'est pas connu avec exactitude, mais il est légèrement moins élevé que le nombre de doses administrées.

Malgré le passage de ce cap symbolique, Québec aurait fort à faire pour parvenir à son objectif de vacciner 75 % de la population d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Pour y arriver, le gouvernement devra plus que doubler le rythme actuel de vaccination.

En comparaison, l'Ontario, qui vaccine dorénavant à un rythme légèrement supérieur au Québec en fonction de sa population (72 451 doses mardi, un record), compte seulement 1 373 486 personnes vaccinées, un taux bien moindre que dans le Québec au prorata de la population. Cependant, 302 664 personnes ont reçu les deux doses, pour un total de 1 676 150 vaccins administrés.

En attendant, le passage du cap du 1 million de doses demeure une note positive dans un bilan qui fait état d'une remontée des infections au Québec avec 783 nouveaux cas, ainsi que 8 décès. La tendance à la hausse des derniers jours se traduit d'ailleurs par une augmentation constante du nombre de lits occupés aux soins intensifs (118, +5) par des patients atteints par la COVID-19.

Pendant ce temps, l'Ontario a maintenu son bilan à 1571 cas et 10 décès, des nombres très similaires à la veille et à la baisse par rapport à la moyenne des derniers jours.

Cette amélioration, bien que légère, sera probablement accueillie avec soulagement à l'ouest de la rivière des Outaouais. Le nombre d'hospitalisations (893, +25), y compris aux soins intensifs (333, +9), continue d'augmenter constamment en Ontario.

Ailleurs au pays, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé qu'elle diminuera son niveau d'alerte samedi, le faisant passer de 3 à 2, ce qui permettra un plus grand déconfinement et de plus grands rassemblements.

Après une éclosion hivernale à St John alimenté par des cas de variants, la province insulaire a pu reprendre le contrôle et ne dénombrait plus que deux cas actifs, dont un annoncé mercredi.

Pendant ce temps, le Nouveau-Brunswick (12 cas) et la Nouvelle-Écosse (5 cas) ont fait état de bilans à la hausse.

La situation au Canada

Ontario: 333 690 cas (7263 décès)

Québec: 304 490 cas (10 626 décès)

Alberta: 142 855 cas (1971 décès)

Colombie-Britannique: 93 253 cas (1438 décès)

Manitoba: 33 591 cas (929 décès)

Saskatchewan: 31 991 cas (419 décès)

Nouvelle-Écosse: 1696 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1517 cas (30 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1015 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 150 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 944 770 cas (22 753 décès)