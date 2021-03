[VIDÉO] Des scientifiques se font des hotdogs sur de la lave encore chaude

Partager







Les scientifiques sont comme nous et ils semblent raffoler des hotdogs.

• À lire aussi: 12 photos hallucinantes du volcan en éruption devant des randonneurs en Islande

• À lire aussi: Croyant qu’elle est victime d’un mauvais sort, une voleuse retourne des artéfacts à Pompéi

D’ailleurs, la récente éruption d’un volcan situé sur le mont Fagradalsfjal, en Islande, a créé les conditions parfaites pour un petit barbecue.

Une vidéo de CBS montre un groupe de scientifiques qui avait tout prévu: saucisses, pains, ketchup, mayonnaise, etc.

On peut les voir à l’œuvre sur les roches volcaniques encore très chaudes.

L’activité volcanique du 19 mars dernier a attiré plusieurs milliers de curieux.

Un peu plus et on se serait cru à Rawdon au mois de juin.

Selon le Courrier international, l’accès aux abords du volcan a été temporairement interdit, lundi, en raison d’une concentration dangereuse de gaz toxique.

Ailleurs dans le Sac de chips:

s

s