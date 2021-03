12 baumes à lèvres avec un FPS pour se protéger du soleil

Partager







On le sait maintenant, l’étape la plus importante de notre routine beauté est la crème solaire. On oublie pourtant souvent une partie de notre visage, nos lèvres!

Si vous vous intéressez un tant soit peu au «skincare», vous portez probablement un SPF à tous les jours, ou du moins une crème hydratante contenant une protection solaire. Ceci protège notre visage des rayons pouvant potentiellement causer le vieillissement prématuré de la peau, des taches, ou même un cancer.

Ces produits sont par contre formulés pour le visage, pas les lèvres. Notre bouche est pourtant faite d’une peau encore plus mince que le reste du visage, donc sensible au soleil!

Il est important d’hydrater nos lèvres puisqu'elles s'assèchent et s'abîment plus rapidement que la peau d’ailleurs sur le corps, mais on néglige souvent l’aspect protection solaire.

Si vous avez déjà le réflexe de traîner un baume à lèvres avec vous, vous n’avez qu’à le troquer pour une version contenant un facteur de protection solaire! On oublie alors les coups de soleil sur les lèvres (ouch), et en même temps on hydrate, on prévient les rides et on réduit les risques de cancer.

Voici donc 12 baumes à lèvres avec un FPS pour vous protéger des rayons :

1. Lip Protectant de Aquaphor FPS 30, 15$ chez Amazon

Courtoisie

La marque Aquaphor est reconnue pour ses baumes ultra hydratants, mais celui-ci va protéger vos lèvres! De plus, il vient dans un tube et sera donc plus hygiénique.

2. Baume protecteur FPS 30 de Salt & Stone, 10$ chez Well

Courtoisie

Cette marque naturelle provenant de la Californie n'utilise que des ingrédients organiques et d’excellente qualité. Ce baume à lèvres protège, hydrate, et ne laisse pas de résidus blancs!

3. Baume écran solaire à la noix de coco de Sun Bum FPS 30, 5$ chez Amazon

Courtoisie

Sun Bum est la marque par excellence pour ceux qui adorent passer du temps dehors. Ce baume végane à la noix de coco est irrésistible.

4. Soin des lèvres Butterstick FPS 25 de Kiehl’s, 26$ chez Sephora

Courtoisie

Disponible en plusieurs teintes différentes, ce baume ultra hydratant va rendre vos lèvres douces et pulpeuses.

5. Baume au beurre de cacao FPS 15 de Palmer’s, 13$ pour un lot de 3 chez Amazon

Courtoisie

Formulé avec du beurre de cacao hydratant et de la vitamine E pour réparer, ce baume qui sent le rêve est le meilleur ami des lèvres gercées.

6. Baume à lèvres Citron Tonique FPS 15 de Eos, 5$ chez Amazon

Courtoisie

En plus de sa protection solaire, ce baume contient du beurre de karité hydratant et, bonus, il est résistant à l’eau! Vous pouvez donc le porter à la plage comme dans la vie de tous les jours.

7. Baume hydratant Slims FPS 20 de Softlips, 6$ pour 2 chez Well

Courtoisie

Avec son parfum délicieux de noix de coco, ce baume léger comme tout hydrate en profondeur.

8. Baume à lèvres Moisture Therapy FPS 25 de Jack Black, 11$ chez Amazon

Courtoisie

Disponible en plusieurs parfums différents, ce baume efficace protège et hydrate toute la journée.

9. Baume à lèvres FPS 15 de Carmex, 20$ pour 3 chez Amazon

Courtoisie

Cet ensemble de 3 baumes à lèvres aux odeurs sucrées va plaire à ceux et celles qui veulent faire changement de jour en jour.

10. Baume Sugar FPS 15 de Fresh, 32$ chez Sephora

Courtoisie

Plus dispendieux, ce baume luxueux est offert en version transparente, ou dans plusieurs couleurs différentes. Il hydrate, répare, et protège du soleil.

11. Baume protecteur solaire FPS 30 de Nivea, 3$ pour 2 tubes chez Amazon

Courtoisie

Un classique! Ce baume à lèvres peut autant être traîné lors d’une journée à la plage, qu’appliqué tous les jours.

12. Baume à lèvres FPS 15 de Green Beaver, 7$ chez Well

Courtoisie

Hypoallergène, minéral, sans gluten, biodégradable et fait au Canada, que demander de mieux!

