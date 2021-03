National Treasure revient avec une série sur Disney+

Partager







Tel que rapporté par le site Deadline, Disney ramènera officiellement la franchise National Treasure sous forme de série sur Disney+.

Disney a donné le feu vert au projet pour 10 épisodes et imagine la franchise avec une distribution plus jeune et diversifiée.

La nouvelle série mettra en vedette un nouveau personnage principal, Jess Morales, une jeune latino-américaine immigrante de vingt ans qui découvrira sa mystérieuse histoire familiale et tentera de récupérer un trésor perdu.

Les scénaristes originaux des films de la franchise, Marianne et Cormac Wibberly, se joindront au projet sous la direction de Mira Nair (Vanity Fair). La série explorera des questions très actuelles, du point de vue de la jeune protagoniste: l’identité, le sens de communauté, la paternité historique et le patriotisme.

National Treasure s’ajoute à la longue liste de spin-off que Disney+ produira. Selon Deadline, Turner & Hooch, The Mighty Ducks et Beauty and the Beast auront aussi droit à leurs séries sur le service de diffusion en ligne.

